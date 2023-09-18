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Американская компания инвестирует в транспортную отрасль Казахстана 1 млрд.долл.США

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Американская компания Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation), глобальный поставщик технологий и цифровых решений для железнодорожного транспорта, намерена инвестировать в транспортно-логистическую отрасль Казахстана 1 млрд. долл. США.

Речь об этом шла во время встречи в Нью-Йорке Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом и главным исполнительным директором компании Wabtec Рафаэлем Сантану.

По итогам встречи Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские железные дороги) заключила Рамочное соглашение о сотрудничестве с компанией Wabtec и Мандатное соглашение с Citibank.

Соглашения предусматривают следующее:

  • запуск в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих
  • создание инжинирингового центра
  • трансферт технологий.

Сделка будет осуществлена при содействии CitiBank и экспортно-кредитного агентства США (US Exim Bank) по сниженной процентной ставке.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании Wabtec инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнеров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.

КТЖ и Wabtec взаимодействуют с 2009 года. ///nCa, 18 сентября 2023 г.

 

 

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