Президенты стран Центральной Азии посетили выставки товаров производителей стран региона в Душанбе



На полях 5-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе с 14 по 16 сентября проходит выставка товаропроизводителей стран ЦА. В четверг экспо посетил Президенты Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана.

Целью смотра является презентация продукции производственных предприятий и укрепление торгового сотрудничества между странами Центральной Азии.

В зале промышленной продукции Таджикистана площадью 2310 квадратных метров приняли участие более 150 производственных цехов и предприятий, в числе которых текстильные компании, предприятия автомобилестроительной, горнодобывающей промышленности, энергетики, информационных технологий (IT), сельского хозяйства. Цветные металлы, алюминиевое сырье, алюминий и изделия из него, военно-оборонное оборудование, инновационные технологии, электрооборудование, строительные материалы, особенно стеклопластиковые трубы, канделябры и люстры, декоративные камни, профили, различные полы и крыши, двери и окна, строительные краски, шелк, ковры, народные ремесла, молочная продукция, сухофрукты, а также лекарственные препараты являются одними из продуктов, представленных в зоне Таджикистана.

Главы государств Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана в виртуальном режиме наблюдали за ходом строительных работ на гидроэлектростанции “Рогун”.

В этом же зале был представлен электробус марки “Акия Ултро”, производимый таджикской компанией “Акия Авесто”.

В павильоне Узбекистан представлено более 100 наименований продукции таких отраслей, как кожаная, фармацевтическая продукция, текстильная, коконоводческая, машиностроительная сферы, электрооборудование, сельское хозяйство, информационно-цифровая технология, строительные материалы и другие.

В выставке принимают участие более 90 представителей отрасли промышленности Узбекистана.

Из Казахстана в смотре принимают участие более 300 представителей сферы промышленности, производственных предприятий и частного сектора, представлено более 300 видов промышленной продукции 150 производственных компаний.

Выставленная продукция в павильоне Казахстана включает в себя разделы строительства, металлургии, машиностроения, химии, текстиля, сельского хозяйства, энергетики и др.

Товаропроизводители Туркменистана продемонстрировали большой ассортимент продукции, отвечающей международным требованиям. Свыше 100 представителей производственных компаний и широко привезли в Душанбе текстильную, металлургическую, химическую, энергетическую и другую продукцию.

В павильоне Туркменистана демонстрируется продукция топливно-энергетического сектора и нефтегазохимической индустрии, выпускающей высококачественные нефтепродукты, полиэтилен, полипропилен и т.д. Здесь также представлены разнообразные изделия текстильной и лёгкой промышленности, стекольная продукция, виды строительных материалов. Цифровизация национальной экономики способствует развитию отечественной электронной промышленности. Образцы её продукции – компьютерная техника, Wi-Fi-роутеры, LED (светодиодные) лампы и другие изделия – также экспонируются в павильоне Туркменистана.

Особое место в экспозиции занимают знаменитые туркменские ковры, изящные шёлковые ковры.

Отдельный раздел экспозиции Туркменистана посвящён транспортно-логистическому потенциалу страны. Здесь демонстрируется макет Международного морского порта Туркменбаши.

На выставке также были представлены результаты деятельности и достижения Международного фонда спасения Арала и Всемирной организации здравоохранения.

В уголке Международного фонда спасения Арала были представлены проведённые работы и последующие планы по сохранению и восстановлению Аральского моря.

Деятельность Фонда главами государств была названа значительной, признано важным ещё большее сотрудничество и поиск новых путей преодоления трудностей в этом направлении.

Легковые, пассажирские и грузовые, военно-защитные транспортные средства, а также сельскохозяйственная техника Таджикистана, Узбекистана и Казахстана были представлены на открытой выставочной площади, которая составляет 6 тысяч квадратных метров.

На этой площади было представлено 42 транспортных средства из Республики Таджикистан, 65 – из Республики Узбекистан и 43 – из Республики Казахстан. ///nCa, 15 сентября 2023 г.

Несколько фото с выставки: