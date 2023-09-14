Состоится визит Президента Туркменистана в Таджикистан

14-15 сентября 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит рабочий визит в Республику Таджикистан для участия в пятой Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии и очередном заседании Совета Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В рамках встреч на высшем уровне, в Душанбе пройдёт ряд мероприятий с участием делегаций стран ЦА, таких как совещание руководителей внешнеполитических ведомств, встреча министров транспорта, Диалог женщин, Экономический форум, форумы ученых, ректоров вузов, а также молодёжных организаций, выставка производителей товаров, художественная экспозиция и другие культурные мероприятия, в которых также принимает участие представительная делегация Туркменистана.///МИД Туркменистана

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