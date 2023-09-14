Глава РЦПДЦА принял участие в знаковом форуме Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии в Душанбе



14 сентября 2023 года Специальный представитель Генерального секретаря ООН, руководитель Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каха Имнадзе принял участие в знаковом форуме Диалога женщин-лидеров, созванном параллельно с 5-й консультативной встречей глав государств Центральной Азии в Душанбе, Таджикистан.

Диалог женщин-лидеров был запущен в конце 2020 года при поддержке РЦПДЦА и ПРООН в качестве платформы, нацеленной на расширение политического, экономического и социального участия женщин в Центральной Азии.

Уделяя особое внимание роли женщин в противодействии неблагоприятным последствиям изменения климата и деградации окружающей среды, Форум предоставил членам Диалога широкую возможность обсудить пробелы в реализации повестки дня платформы в регионе, обменяться опытом включения гендерной проблематики в политику адаптации к изменению климата и изучить пути укрепления регионального сотрудничества.

В своем выступлении Имнадзе подчеркнул значимость встречи как важного достижения, свидетельствующего об усилении продвижения гендерного равенства и растущей роли женщин в укреплении сотрудничества и взаимосвязанности в Центральной Азии.

Он акцентировал внимание на важности постоянного анализа связей между изменением климата и предотвращением конфликтов с гендерной точки зрения и выявления новых возможностей для продвижения гендерного равенства, повышения устойчивости к изменению климата и поддержания мира.

Подчеркнув роль женщин в миростроительстве и предотвращении конфликтов в регионе, он заявил, что: “…Диалог женщин-лидеров обладает значительным влиянием и опытом, чтобы способствовать обсуждению и разрешению широкого спектра сложных вопросов, касающихся влияния изменения климата на региональную безопасность».

В том же духе заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана и председатель Совета женщин-лидеров в 2023 году Дания Еспаева акцентировала внимание на важности солидарности и сотрудничества между женщинами Центральной Азии на всех уровнях перед лицом множества глобальных рисков, вызовов и угроз.

На Форуме было представлено видеообращение помощника Генерального секретаря, исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) и бывшего специального представителя по Центральной Азии г-жи Натальи Герман, которая обратила особое внимание на тяжелое положение женщин в Афганистане и призвала Диалог в полной мере использовать свои рычаги воздействия для урегулирования ситуации женщин и девочек в стране.

Модератор Форума, представитель Таджикистана в Диалоге, председатель Государственного комитета по делам женщин и семьи Таджикистана г-жа Хилолби Курбонзода, также указала на потенциал диалоговой площадки для обсуждения вопросов, связанных с положением афганских женщин, и выражения солидарности с женщинами и девочками Афганистана.

Встреча завершилась принятием обращения Диалога женщин-лидеров к главам государств Центральной Азии, в котором высоко оценивалась их приверженность региональному сотрудничеству в реализации повестки дня в области женщин, мира и безопасности и ЦУР в целом. ///РЦПДЦА, 14 сентября 2023 г.