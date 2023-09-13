В Туркменском Национальном Институте Мировых Языков открылись модернизированные кабинеты по обучению японскому языку при поддержке проекта правительства Японии

Сегодня, 13 сентября 2023 года, в Туркменском национальном институте мировых языков им. Д. Азади состоялась Церемония сдачи в эксплуатацию учебных кабинетов в рамках Проекта по оснащению оборудованием для обучения японскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков им. Д. Азади. Данный проект, в свою очередь, был реализован в рамках программы Правительства Японии «Корни травы – безвозмездная грантовая помощь в области культуры».

В церемонии приняли участие Посол Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки, ректор Туркменского национального института мировых языков им. Д. Азади Кулиева Марал, старший специалист по японскому языку Ито Хироши и его ассистент Кацу Нарухито, а также другие специалисты, занимающиеся обучением японскому языку.

В рамках данного проекта были полностью модернизированы 3 действующих кабинета ТНИМЯ. В частности, в них установлено такое оборудование, как кабина для синхронного перевода, компьютеры, принтеры и телевизоры, а также программное обеспечение для синхронного перевода.

Все 3 кабинета будут использоваться для языковой подготовки с применением аудиовизуальных материалов, а также для синхронного перевода и в качестве кабинета для преподавателей.

Программа грантовой помощи в области культуры направлена на содействие развитию культуры и образования в разных странах и культурному обмену между Японией и этими государствами. Данный проект также нацелен на укрепление дружеских отношений и взаимопонимания путем оказания поддержки НПО, местным органам власти и другим некоммерческим организациям в приобретении материалов, оборудования и поддержки инфраструктуры, используемых для развития культуры и высшего образования.

В своем выступлении Посол Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки выразил надежду, что преподаватели японского языка и студенты, изучающие японский язык, будут эффективно использовать 3 недавно усовершенствованных кабинета и внесут большой вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.

Выступление Посла Ямамото на Церемонии сдачи в эксплуатацию учебных кабинетов по «Проекту по оснащению оборудованием для обучения японскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков им. Д. Азади»:

Здравствуйте, уважаемый ректор Туркменского национального института мировых языков им. Д. Азади г-жа Кулиева Марал.

Дамы и господа!

Благодарю вас за участие в сегодняшней Церемонии сдачи в эксплуатацию учебных кабинетов, реализованного на грант «Проекта по оснащению оборудованием для обучения японскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков им. Д. Азади» в рамках проекта Правительства Японии «Корни травы – безвозмездная грантовая помощь в области культуры» 2021 года.

Этот проект, который начал рассматриваться в 2020 году, в конце концов был реализован спустя более чем три года. Я хотел бы выразить искренние поздравления с успешной церемонией передачи в использование отремонтированных и переоборудованных кабинетов в такой прекрасный день и поблагодарить всех участников за сотрудничество.

Туркменский национальный институт мировых языков им. Д. Азади является высшим учебным заведением с самой долгой историей обучения японскому языку в Туркменистане. С момента открытия в 2007 году он выпустил более 100 специалистов по японскому языку, и его выпускники преподают японский язык школьникам в учебных заведениях по всему Туркменистану. Кроме того, в прошлом году в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном мы провели множество культурных мероприятий, включая «Мацури-30» и концерт японских барабанщиков, в которых в качестве волонтеров приняли участие студенты Института Азади, изучающие японский язык.

В настоящее время число изучающих японский язык в учебных заведениях Туркменистана составляет около 13 360 человек. Для сравнения, в 2015 году, когда Туркменистан посетил бывший премьер-министр Синдзо Абэ, число таких студентов было всего примерно 500 человек. Это один из самых высоких показателей роста числа изучающих японский язык в мире. Я очень впечатлен тем, что так много людей в этой стране интересуются нашей страной и изучают японский язык.

В ответ на растущий интерес к изучению японского языка в Туркменистане при поддержке Японии в рамках Грантовой помощи в области культуры были отремонтированы и переоборудованы 3 (три) существующие аудитории в Институте Азади для их последующего использования в качестве кабинета языковой подготовки с применением аудиовизуальных материалов, кабинета для синхронного перевода и кабинета для преподавателей, где было установлено такое оборудование, как кабина для синхронного перевода, компьютеры, принтеры и телевизоры, а также было внедрено программное обеспечение для синхронного перевода.

Программа грантовой помощи в области культуры направлена на содействие развитию культуры и образования в развивающихся странах и культурному обмену между Японией и этими странами, а также на укрепление дружеских отношений и взаимопонимания путем оказания поддержки НПО, местным органам власти и другим некоммерческим организациям в приобретении материалов, оборудования и поддержки инфраструктуры, используемых для развития культуры и высшего образования.

Надеюсь, что все преподаватели японского языка и студенты, изучающие японский язык, будут эффективно использовать три недавно отремонтированных кабинета, и что каждый из вас послужит мостом между Японией и Туркменистаном и внесет весомый вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.

Спасибо за внимание!

///nCa, 13 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане)

Несколько фотографий с мероприятия: