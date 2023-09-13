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Туркменистан может стать транзитным коридором для узбекских грузопотоков в Россию

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Россия и Узбекистан рассматривают возможности организации экспортно-импортных перевозок грузов по мультимодальному маршруту Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Россия и обратно.

Речь об этом шла на встрече Министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым.

На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики, сообщает министерство транспорта Узбекистана.

Узбекистан – не единственная страна Центральной Азии, нацеленная на использование транзитного потенциала Туркменистана для выхода на территорию России.

В запуске транспортного соединения с Россией через Каспийский порт Туркменистана заинтересован также Кыргызстан. Речь идет о так называемом Южном транспортном коридоре.

В поисках оптимальных транспортных маршрутов Туркменистан, Россия, Кыргызстан и Узбекистан договорились о запуске нового мультимодального «Южного транспортного коридора». Он пройдёт с юга Кыргызстана в Узбекистан, далее – в Туркменистан, в порт Туркменбаши на Каспийском море и направится на север, в Астрахань.

Четырёхсторонние переговоры с представителями уполномоченных органов и бизнеса Туркменистана, Кыргызстана, России и Узбекистана прошли в январе 2023 года. ///nCa, 13 сентября 2023 г.

 

 

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