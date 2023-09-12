Еврейский новый год Рош ха-Шана отпраздновали в Ашхабаде

Посол Израиля в Туркменистане Исмаил Халди в окружении около 33 представителей еврейской общины Ашхабада и с участием посла ОАЭ Ахмеда Аль-Хамели отпраздновали еврейский новый год Рош ха-Шана.

Ниже приводим речь посла Исмаила во время мероприятия:

“Шалом и приветствую всех. Это не официальное мероприятие, а скорее семейное.

Впервые мы проводим мероприятие в нашем скромном заведении. Многие из вас бывали здесь раньше.

Я хотел бы поприветствовать моего друга и брата, Его Превосходительство Посла ОАЭ в Туркменистане Ахмеда Аль Хамели – Приятно видеть вас с нами.

Я просто хочу, чтобы вы знали, что с тех пор, как я приехал сюда в марте, в мои планы входило отмечать еврейские праздники вместе с еврейской общиной. Ни я, ни посольство не забыли о вас.

Сначала мы планировали отпраздновать Песах в апреле, но затем в апреле в Ашхабад приехал наш министр иностранных дел Его превосходительство Эли Коэн, если вы помните. Одним из первых вопросов, он попросил: «Я хочу встретиться с еврейской общиной в Ашхабаде», и некоторые из вас встретились с ним в нашем новом офисе.

Мы собрались здесь сегодня, чтобы отметить еврейский Новый год – Рош ха-Шана. Рош ха-Шана состоится на следующей неделе, но стало традицией произносить благословляющий тост и отмечать праздник за неделю до этого.

Обычно каждый новый год, включая Рош ха-Шана, символизирует новое начало.

Для нас это не новое начало здесь. Для нас, как представителей Израиля, еврейского государства, это просто возобновление отношений между посольством и еврейской общиной здесь, и я могу обещать вам, что отныне мы будем только укреплять наши связи

Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам за всем, что вам нужно, потому что, как мы говорим, “Что происходит с вами, происходит и с нами в Израиле”. У некоторых или многих из вас уже есть семьи, родственники в Израиле.

И самое главное, как представители Израиля, мы здесь для того, чтобы выстраивать отношения с государством Туркменистан и его институтами, народом и обществом, и я хочу сказать, что мы наслаждаемся проведенным здесь временем. У вас великая страна. Может быть, она и отличается от других мест, но здесь тихо, умиротворенно и очень интересно.

Мы тесно сотрудничаем с Министерством иностранных дел Туркменистана и поддерживаем прекрасные отношения с ним, и я хочу выразить нашу благодарность за их сотрудничество. От имени народа Израиля, посольства Израиля и от себя лично я также хотел бы передать теплые поздравления руководству страны – Его Превосходительству Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за отличное руководство и, конечно, Национальному лидеру Его Превосходительству Гурбангулы Бердымухамедову за его вклад.

Наконец, я хочу пожелать всем Шана Това У Метука (счастливого сладкого нового года), наполненного миром, здоровьем и процветанием.

Поэтому, прежде чем мы поднимем тост за Рош ха-Шана, просто хочу попросить выслушать благословение от хорошего друга, раввина в Лондоне Ошера Кричевского”.

///Посольство Израиля в Туркменистане, 11 сентября 2023 года

Несколько фотографий с мероприятия: