В Душанбе состоялись итоговые консультации перед центральноазиатскими встречами в верхах

12 сентября 2023 года в городе Душанбе состоялись завершающие консультации государств Центральной Азии по подготовке Пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала (МФСА), запланированные к проведению 14-15 сентября 2023 года.

В ходе консультаций были согласованы тексты проектов Совместного заявления глав государств по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Душанбинского заявления глав государств-учредителей МФСА, а также пакет итоговых документов душанбинских саммитов.

Пакет документов передан для рассмотрения Совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии, которое состоится 13 сентября 2023 года в Душанбе. ///nCa, 12 сентября 2023 г. (Фото: МИД Таджикистана)