News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменистан присоединился ко встрече стран-участниц садоводческой выставки EXPO 2023 в Дохе

Туркменистан присоединился ко встрече стран-участниц садоводческой выставки EXPO 2023 в Дохе

By

Международная выставка садоводства «EXPO-2023 Доха» пройдет в столице Катара 2 октября 2023 года по 28 марта 2024 года под лозунгом «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда».

10-11 сентября состоялся международный совет по протокольным и организационным вопросам данной выставки, сообщает туркменская дипмиссия в Катаре.

По сообщениям катарским сми, на встрече присутствовали делегаты из 46 стран-участниц, обсуждались организационные и логистические мероприятия выставки. Были рассмотрены такие организационные аспекты, как работа павильонов, обслуживание объектов, волонтерские программы и инициативы в области устойчивого развития.

На встрече совета Туркменистан представляли председатель Торгово-промышленной палаты Мерген Гурдов и Посол Туркменистана в Катаре Мыратгелди Сейитмаммедов.

Туркменская делегация также отдельно встретилась с Бадером бен Омар Аль Дафа, генеральным комиссаром выставки «EXPO-2023» в Дохе. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с организацией международного смотра.

ЭКСПО «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда», которая соберет более 80 стран и 8 международных организаций в Дохе, сфокусируется на четырех ключевых темах, в числе которых: современное сельское хозяйство, технологии и инновации, экологическая осведомленность и устойчивое развитие. ///nCa, 12 сентября 2023 г.

 

 

#ЭКСПО2023Доха, #Катар, #выставка, #Туркменистан, #Торгово-промышленнаяПалатаТуркменистана

Related posts:

  1. Туркменистан примет участие в международной садоводческой выставке “Expo 2023 Doha”
  2. Молодежь и бизнесмены подключаться к обсуждению проблемы сокращения выбросов метана на полях международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана» OGT-2023
  3. Turkmenistan Joins Meeting of EXPO 2023 Doha Participating Countries
  4. МИДы стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств
  5. Turkmenistan to take part in the International Horticultural Exhibition “Expo-2023 Doha”
  6. Dragon Oil – бриллиантовый спонсор XXVIII Международной Конференции и Выставки «Нефть и Газ Туркменистана-2023»
  7. В Дохе состоялись туркмено-катарские переговоры на высшем уровне – подписано 7 документов – Президент Сердар Бердымухамедов встретился с катарскими бизнесменами – встреча заложила фундамент для усиления инвестиционного сотрудничества двух стран
  8. МИД КНР: Больше деталей о предстоящей встрече стран-соседей Афганистана
  9. Высокий уровень стратегического доверия между Центральной Азией и Китаем констатировали министры иностранных дел шести стран на встрече в Сиане
  10. В Узбекистане состоялось заседание глав стран-участниц Организации тюркских государств
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan