Туркменистан присоединился ко встрече стран-участниц садоводческой выставки EXPO 2023 в Дохе

Международная выставка садоводства «EXPO-2023 Доха» пройдет в столице Катара 2 октября 2023 года по 28 марта 2024 года под лозунгом «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда».

10-11 сентября состоялся международный совет по протокольным и организационным вопросам данной выставки, сообщает туркменская дипмиссия в Катаре.

По сообщениям катарским сми, на встрече присутствовали делегаты из 46 стран-участниц, обсуждались организационные и логистические мероприятия выставки. Были рассмотрены такие организационные аспекты, как работа павильонов, обслуживание объектов, волонтерские программы и инициативы в области устойчивого развития.

На встрече совета Туркменистан представляли председатель Торгово-промышленной палаты Мерген Гурдов и Посол Туркменистана в Катаре Мыратгелди Сейитмаммедов.

Туркменская делегация также отдельно встретилась с Бадером бен Омар Аль Дафа, генеральным комиссаром выставки «EXPO-2023» в Дохе. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с организацией международного смотра.

ЭКСПО «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда», которая соберет более 80 стран и 8 международных организаций в Дохе, сфокусируется на четырех ключевых темах, в числе которых: современное сельское хозяйство, технологии и инновации, экологическая осведомленность и устойчивое развитие. ///nCa, 12 сентября 2023 г.

#ЭКСПО2023Доха, #Катар, #выставка, #Туркменистан, #Торгово-промышленнаяПалатаТуркменистана