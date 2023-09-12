Посольство ОАЭ открыло в Туркменистане библиотеку для укрепления культурных связей

Посольство ОАЭ в Туркменистане открыло Эмиратско-туркменскую библиотеку и залы обучения арабскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади в Ашхабаде, сообщает эмиратское информагентство WAM.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели, генеральный директор Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша Николай Младенов и ректор Туркменского национального института мировых языков Марал Кулиева.

Аль Хамели подчеркнул, что Эмиратско-туркменская библиотека будет играть ключевую роль в преподавании арабского языка туркменским студентам, подчеркнув ее значение в наведении мостов общения между народами ОАЭ и Туркменистана, а также между арабскими странами и Туркменистаном.

В свою очередь, Бяшимова высоко оценила усилия посольства ОАЭ по продвижению сотрудничества и укреплению отношений между двумя странами в области образования и культуры.

Кроме того, Николай Младенов подчеркнул потенциал будущего трехстороннего сотрудничества между посольством ОАЭ в Туркменистане, Дипломатической академией имени Анвара Гаргаша и Институтом мировых языков в отношении поставок в библиотеку специализированной литературы по различным предметам.

Эмиратско-туркменская библиотека содержит печатные издания и аудиокниги, предназначенные для обучения арабскому языку лиц, не являющихся носителями языка, на четырех уровнях: вводном, начальном, среднем и продвинутом.

В библиотеке также есть книги, подробно описывающие жизнь лидеров ОАЭ, и материалы об обществе, наследии, культуре и экономике ОАЭ. Кроме того, читателям предлагается литература, посвященная наследию и культуре туркменского народа. ///nCa, 12 сентября 2023 г. (Фото: WAM)

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