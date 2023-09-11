Туркмено-российские гуманитарные отношения –  в фокусе встречи Аркадага Бердымухамедова с Губернатором Санкт-Петербурга

Взаимодействие между Петербургом и Туркменистаном вышло на высокий и доверительный уровень. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в беседе с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Встреча состоялась сегодня, 11 сентября, в ходе его официального визита в Ашхабад во главе делегации Санкт‑Петербурга.

«Правительство Петербурга осознает политическую и экономическую значимость связей с Туркменистаном. Считаем их приоритетом в международной деятельности. Наши контакты полностью отвечают политике углубления стратегического партнерства, которую проводят Президенты наших стран», – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что Петербург занимает важное место в российско-туркменских отношениях, а благодаря Гурбангулы Бердымухамедову взаимодействие между Северной столицей и Туркменистаном вышло на высокий и доверительный уровень.

Развитию отношений способствуют проекты торгово-экономического, гуманитарного и социального сотрудничества, а также обмены визитами делегаций.

Он также напомнил об участии высокопоставленных туркменских делегаций в таких крупных мероприятиях как Петербургский международный экономический форум, Невский международный экологический конгресс.

В октябре в Законодательном Собрании Санкт‑Петербурга пройдёт презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова «Смысл моей жизни».

«Мы высоко ценим внимание, которое уделяется в Туркменистане сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В этом месяце в Музее обороны и блокады Ленинграда пройдёт культурно-просветительское мероприятие «Туркмены на защите Ленинграда», – подчеркнул Александр Беглов.

Национальный лидер Туркменского народа и Беглов также обсудили развитие сотрудничества между Петербургом и Туркменистаном в различных сферах.

По мнению губернатора, торгово-экономическое сотрудничество между Петербургом и Туркменистаном обладает колоссальным потенциалом, но не менее важны и культурные связи.

В частности, решается вопрос с установкой в Петербурге памятника классику туркменской литературы Махтумкули Фраги. Совместно с представителями Министерства культуры Туркменистана для памятника выбрано место в историческом центре города – в сквере у дома 15 по Чкаловскому проспекту в Петроградском районе.

Также сегодня Беглов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. ///nCa, 11 сентября 2023 г.

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