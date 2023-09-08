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Туркменистан рассматривает прогресс в осуществлении Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию

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Ашхабад, 6 сентября 2023 г. – В то время как международное сообщество готовится отметить 30-ю годовщину Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, ЮНФПА, в сотрудничестве с правительством Туркменистана созвал в Ашхабаде национальную конференцию высокого уровня для обзора прогресса, достигнутого после знаменательной МКНР конференция, состоявшейся в Каире в 1994 году, и выполнение обязательств, принятых на саммите в Найроби в 2019 году.

Обзор прогресса Туркменистана в реализации Программы действий МКНР начался ранее в этом году с национальных консультаций с заинтересованными сторонами на субнациональной конференции в Туркменабате, Лебапская область. В ходе консультаций национальные заинтересованные стороны признали необходимость усиления подотчетности при осуществлении законов, политики и национальных программ/планов, связанных с репродуктивным здоровьем и правами, гендерным равенством, молодежной политикой и демографической динамикой.

На национальной конференции высокого уровня в Ашхабаде национальные заинтересованные стороны подчеркнули обязательства по улучшению благосостояния населения посредством подхода, ориентированного на интересы людей, уделяя особое внимание обеспечению всеобщего доступа к планированию семьи и охране материнского здоровья путем улучшения доступа к качественным услугам в области репродуктивного здоровья, продвижения гендерного равенства и повышения демографической устойчивости.

На конференции был подведен итог прогрессу в реализации Программы действий МКНР в течение последнего десятилетия, вклад прогресса в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) и выделены шаги для ускорения действий по достижению трех преобразующих результатов к 2030 году, которые могут быть достигнуты только при уделении повышенного внимания защите и поощрение прав и инклюзивного участия женщин, подростков и молодежи в качестве проводников перемен.

Итоги этой конференции высокого уровня будут учтены на Региональной конференции ICPD30 для Восточной Европы и Центральной Азии под названием “Народонаселение и развитие: обеспечение прав и выбора”, которая будет организована Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и ЮНФПА 19-20 октября в Женеве, Швейцария. У делегации Туркменистана будет возможность продемонстрировать свои достижения и прогресс на региональном уровне.

Отчет об этом всеобъемлющем обзорном процессе будет представлен на глобальном обзоре МКНР, который состоится на 57-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию в апреле 2024 года.

ЮНФПА также поделился информацией о концепции программы сотрудничества с правительством на период до 2030 года, направленной на обеспечение того, чтобы женщины, девочки и молодежь получали выгоду от усовершенствованной политики, ориентированной на интересы людей, основанной на правах человека, основанной на фактических данных, и всеобщего доступа к услугам в области сексуального репродуктивного здоровья. Основные мероприятия обеспечат, чтобы поддержка ЮНФПА  правительства была направлена на достижение задач на период до 2030 года путем:

  • решения проблемы традиционных социальных и гендерных норм;
  • усиления политической работы;
  • улучшения доступа к услугам;
  • повышения доступности и использования данных;
  • совершенствования деятельности и знаний о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах женщин и девочек.

Г-жа Флоренс Бауэр, региональный директор ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии, подчеркнула, что «Туркменистан обладает потенциалом для построения демографически устойчивого общества, у которого есть процветающее будущее, путем дальнейшего укрепления человеческого капитала и предоставления людям возможности реализовать свой потенциал. Наше будущее зависит от того, как мы думаем о связях между народонаселением и развитием и реагируем на них. Выбор, который мы сделаем, либо проложит путь к более стабильному, жизнестойкому и, в конечном счете, более процветающему региону, либо приведет нас к беспрецедентным издержкам и необратимым последствиям на индивидуальном и коллективном уровнях».

Г-жа Мяхри Бяшимова, заместитель министра иностранных дел Туркменистана, подчеркнула, что «Стратегическое партнерство между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций является ключом к эффективному сотрудничеству в различных областях, таких как здравоохранение, экономика, социальное обеспечение, образование, права человека и устойчивое развитие. В рамках этого стратегического партнерства я хотела бы подчеркнуть высокий уровень сотрудничества между правительством Туркменистана и ЮНФПА. Активное участие ЮНФПА в укреплении материнского и репродуктивного здоровья и гендерного равенства способствовало достижению прогресса в этих областях».

Г-н Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане, подчеркнул, что “Программа действий МКНР и ЦУР взаимосвязаны, а их цели пересекаются и дополняют друг друга, создавая синергию на пути к устойчивому развитию и благополучию для всех. Цели призывают к сотрудничеству и совместным действиям правительств, организаций и людей для решения таких проблем, как устранение неравенства, экологические проблемы и демографические изменения. Национальный обзор ICPD30 внесет вклад в повестку дня саммита по ЦУР в этом году и оптимизирует усилия страны по достижению ЦУР. Опираясь на итоги саммита, страны рассмотрят, как заложить основы для более эффективного глобального сотрудничества, способного противостоять как сегодняшним вызовам, так и новым угрозам, которые ждут их впереди».

В 1994 году на Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) 179 стран собрались вместе и приняли Программу действий, в которой они согласились с тем, что демографическая политика должна быть направлена на расширение прав и возможностей пар и отдельных лиц — особенно женщин — принимать решения о размере своих семей, предоставляя им необходимую информацию и ресурсы для принятия таких решений, а также через предоставление им возможности осуществлять свои репродуктивные права. Впервые в международном консенсусном документе государства согласились с тем, что репродуктивные права – это права человека, которые уже признаны во внутреннем и международном праве.

В Программе действий МКНР признается, что реализация права на репродуктивное здоровье является важнейшим элементом гарантии репродуктивных прав. Программа действий МКНР в широком смысле определяет репродуктивное здоровье как “состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов”. Принимая Программу действий МКНР, государства обязались принять правовые, политические, бюджетные и другие меры для реализации принципов и прав, закрепленных в документе.

Каждые пять лет после МКНР государства собираются вместе, чтобы подтвердить это обязательство, проанализировать прогресс, достигнутый в реализации репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, и принять решение о дальнейших действиях, которые следует предпринять. ///ЮНФПА в Туркменистане, 7 сентября 2023 г.

 

 

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