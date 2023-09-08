Туркменистан и Саратовская область Российской Федерации рассматривают перспективы сотрудничества

Генеральный консул Туркменистана в Казани (Российская Федерация) Гуйч Гараев во главе с туркменской делегацией находится с визитом в Саратове в рамках II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом».

7 сентября делегация приняла участие в торжественном открытии «Роуд-шоу: Моя страна», пленарном заседании «Проект «Умный город» – драйвер достижения Национальных целей», сообщает Министерство экономического развития Саратовской области.

Представители Туркменистана осмотрели выставочную экспозицию передовых цифровых и инженерных решений и продуктов.

В Торгово-промышленной палате региона состоялась встреча с министром экономического развития области Андреем Разборовым по вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и Саратовской области.

Как отмечалось, наблюдается положительная динамика внешнеторгового оборота между Туркменистаном и регионом. Гараев также подчеркнул возможность наращивания товарооборота за счет продукции нефтепереработки. Он рассказал о мерах поддержки предпринимательства в Туркменистана и о динамике развития партнерства с российскими регионами.

Стороны согласились, что есть все предпосылки для расширения ассортимента экспортируемых в Туркменистан товаров, в том числе газового, насосного оборудования, металла и изделий их него, пожарного оборудования.

Гуйч Гараев предложил организовать в следующем году бизнес-миссию саратовских предприятий в Туркменистан для развития партнерских связей между предпринимателями, заключения экспортных контрактов.

В свою очередь, руководитель ТПП саратовской области Алексей Антонов отметил, что такую поездку можно будет организовать уже в следующем году.

«Для России Туркменистан является довольно интересным партнером на международном рынке. Поэтому откладывать выстраивание отношений, на мой взгляд, не стоит. Причем это может быть как посещение нашими предпринимателями соседней страны, так и реверсная бизнес-миссия. Параллельно с этим нашим партнерам может быть интересна туристическая привлекательность региона, а также развитие обучающих программ в саратовских вузах для иностранных студентов», – подчеркнул он.///nCa, 8 сентября 2023 г. (Фото – ТПП Саратовской области)

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