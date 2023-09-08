Пакистан и Туркменистан договорились укреплять транспортное и торговое сотрудничество

Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов провел встречу с федеральным министром торговли, промышленности и производства Пакистана доктором Гохар Эджазом в Исламабаде 7 сентября.

Согласно сообщению пакистанского министерства торговли в социальных сетях, центральное место в обсуждениях занимали такие темы, как торговые маршруты и железнодорожное сообщение, газопроводы и транзитная торговля.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для реализации взаимовыгодных инфраструктурных проектов.

Пакистан и Туркменистан договорились укреплять экономические и торговые отношения и усиливать экономическую интеграцию между странами региона, передает APP.

Министр отметил, что эта встреча стала важным шагом на пути укрепления торгово-экономических отношений между Пакистаном и Туркменистаном. Открытие торговых путей и расширение деловых связей является нашим главным приоритетом, добавил он.

В свою очередь, посол Туркменистана пригласил пакистанские компании к участию в проекте строительства умного город Аркадаг. Мовламов отметил перспективы экспорта строительных материалов и техники для проекта из Пакистана.

Говоря об торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, федеральный министр заверил, что Пакистан будет активно участвовать в выставочных мероприятиях, проводимых в Туркменистане.///nCa, 8 сентября 2023 г.

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