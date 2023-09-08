Ашхабад готовится принять Международную Нефтегазовую Конференцию и Выставку OGT-2023

В Ашхабаде продолжается подготовка к Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT-2023), которые состоятся 25-27 октября 2023 года.

На сегодняшний день свое участие в конференции подтвердили более 150 делегатов из 20 стран мира. Свое выступление подтвердили авторитетные спикеры, представляющие крупные энергетические компании и организации, среди которых Президент SPE (общество инженеров нефтяников) Медхат М. Камаль, Президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева, Президент GHG Sat Стефан Джермейн, директор Dragon Oil Али Рашид Аль Джарван, Генеральный директор CNPC Чэнь Хуайлун, Вице Президент ADNOC Джаспер Пэйджс и руководители других международных организаций и энергетических компаний. Также свою участие в пленарной сессии конференции подтвердил руководитель отдела нефтяных исследований OPEC (организация стран экспортеров нефти) Бехруз Байкализаде, а также директор отдела устойчивой энергетики ООН Дарио Лигути.

На конференции будут представлены новые инвестиционные проекты в топливно-энергетическом комплексе Туркменистана, которые включают дальнейшие этапы разработки гигантского месторождения «Галкыныш», строительство газопровода ТАПИ, оптимизацию добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработку шельфовых месторождений в Туркменском секторе Каспийского моря, проекты возобновляемой энергетики. Отдельное внимание будет уделено экологическим аспектам добычи углеводородных ресурсов и сокращению выбросов метана.

Также в рамках конференции будет проходить международная выставка участие в которой подтвердили более 60 нефтегазовых и сервисных компаний. Среди них: Dragon Oil, CNPC, Petronas, PEL, Honhua, Rosen Group, Sumitomo, Yug-Neftegaz, Tatneft, ENI, Rönesans, Schlumberger, Транснефть, Интерпайп, Камаз и многие другие.

Новшеством OGT-2023 EXPO станет отдельная презентационная зона, в которой компании получат возможность провести презентацию своей продукции или услуг. Презентации на полях выставки позволят повысить уровень информированности потенциальных партнёров о новых инвестиционных проектах, а также расширят диапазон сотрудничества.

Спонсорство в OGT-2023 подтвердили Dragon Oil, CNPC, PEL Limited, Baker Hughes, Yug-Neftegaz, Hyundai Engineering, Mitro International, ENI, Schlumberger.

Организаторы ожидают, что в работе конференции и выставки примут участие рекордное количество руководителей ведущих международных энергетических компаний, глав международных организаций и ведущих мировых финансовых институтов, которые поделятся опытом и обсудят региональные и мировые тенденции, оказывающие влияние на развитие нефтегазового комплекса Туркменистана. В рамках конференции будут также организованы встречи с высшим руководством нефтегазового, банковского, химического и энергетического секторов Туркменистана для дальнейшего обсуждения инвестиционных возможностей.

Конференция пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Организаторы обеспечат визовую поддержку всем зарегистрированным делегатам. Регистрация для участия в конференции открыта до 16 октября 2023г.

Более подробную информацию по условиям участия в конференции можно получить на вебсайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 8 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen-Inform)

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