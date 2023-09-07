Специалисты-водники Туркменистана провели встречу в рамках регионального проекта USAID

На этой неделе в Ашхабаде (Туркменистан) в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде (USAID-WAVE) состоялось 5-е заседание Национального межведомственного комитета (НМК).

Согласно информации USAID, во встрече приняли участие представители национальных министерств и ведомств, связанных с водными ресурсами, энергетикой, продовольствием и окружающей средой и научно-исследовательских институтов.

На встрече USAID представил результаты своей работы в Туркменистане за прошедший год, в том числе:

учебные материалы, разработанные для университетов по водным ресурсам,

работы по облесению в Дашогузском регионе

предварительные результаты работы по моделированию бассейна реки Амударьи и др.

Подобные мероприятия направлены на оказание поддержки правительству Туркменистана в улучшении управления водными ресурсами посредством наращивания потенциала и применения доступных технических решений.

В рамках деятельности Проекта USAID-WAVE во всех странах Центральной Азии были созданы НМК, объединяющие национальных специалистов по водным ресурсам и экспертов из смежных отраслей для определения приоритетов и целей для каждой страны.

Встречи НМК предоставляют возможность для диалога по вопросам улучшения управления и сохранения водных ресурсов. С помощью таких механизмов, как НМК, USAID продолжает оказывать поддержку Туркменистану в улучшении управления водными ресурсами и повышении устойчивости к изменению климата.

Целью Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде является укрепление регионального потенциала по управлению водными ресурсами и снижению экологических рисков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Проект бюджетом в 21,5 млн.долларов США реализуется с октября 2020 года по сентябрь 2025 года. ///nCa, 7 сентября 2023 г. (Фото: USAID)

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