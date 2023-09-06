В Ашхабаде отпраздновали 32-ю годовщину Независимости Республики Узбекистан

5 сентября 2023г. в гостинице «Йылдыз» Посольством Узбекистана в Туркменистане организован официальный прием по случаю празднования 32-й годовщины Независимости Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие представители правительства, политических и деловых кругов Туркменистана, творческая интеллигенция, члены узбекской общины, главы и сотрудники дипломатического корпуса и международных организаций, представители местных и зарубежных СМИ, менеджеры ведущих государственных и частных туристических агентств страны пребывания. Всего около 150 человек гостей.

С туркменской стороны в качестве главного гостя выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседатель узбекско-туркменского МПК Батыр Атдаев.

В своем обращении к участникам мероприятия посол РУ в Туркменистане рассказал о проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформах в общественно-политической и социально-экономической жизни страны.

Было особо подчеркнуто, что благодаря проводимым под руководством Президента РУ Ш.М.Мирзиёева преобразованиям, сегодня каждый узбекистанец на деле ощущает свою причастность к судьбе страны и проявляет сплоченность вокруг общих целей и задач созидания и развития.

Участники торжества были ознакомлены о том, что нынешний 2023 год стал годом, оставившим особый след в истории страны.

Так, в стране был проведен Конституционный референдум, позволивший обновить текст данного основополагающего документа на более чем 60% и приведший его в соответствие с фундаментальными демократическими преобразованиями в жизни общества в течение последних 7 лет.

Уважая твердую политическую волю узбекского народа, его стремление жить в свободной и процветающей стране, учитывая растущий запрос среди населения на справедливость, равенство и демократию, общенациональным лидером узбекского народа Ш.М.Мирзиёевым было принято решение о необходимости получить новый мандат доверия от избирателей и проведении досрочных выборов Президента Республики Узбекистан в соответствии с обновленной Конституцией.

Тщательно взвесив все за и против, 9 июля узбекистанцы пришли к избирательным участкам и сделали свой выбор в пользу Ш.М.Мирзиёева, который за прошедший сем лет не на словах, а на деле доказал свою безграничную любовь к узбекскому народу, а также готовность безустанно и беззаветно служить ради его интересов и чаяний.

В своей инаугурационной речи после выборов Ш.М.Мирзиёев, говоря о работе, которую предстоит проделать в ближайшие семь лет, еще раз подчеркнул, что наивысшая цель узбекской государственности – построение Нового Узбекистана, государства для народа, создание возможностей для каждого члена общества прожить счастливую жизнь.

Участники торжества были также проинформированы об основных макроэкономических достижениях Узбекистана за последние годы, проводимых в стране реформах в сфере развития зеленой энергетики, инновационной экономики и туризма.

До их сведения была также доведена информация о современном состоянии и перспективах развития узбекско-туркменских отношений.

Было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Туркменистаном, сформировавшееся благодаря политической воле лидеров Узбекистана Ш.М.Мирзиёева и Туркменистана Г.М.Бердымухамедова, вышло на новый качественный уровень после избрания президентом братского государства С.Г.Бердымухамедова.

В ходе официального визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Туркменистан 20-21 октября 2022г. была подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя государствами.

Золотыми буквами в летопись двусторонних отношений было вписано открытие парка «Ташкент» в Ашхабаде, который наряду с функционирующим в столице Узбекистана парком Ашхабад создал своеобразный портал дружбы между Узбекистаном и Туркменистаном, неподверженным влиянию времени и пространства.

В своем ответном выступлении заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев от имени Президента Туркменистана С.Бердымухамедова поздравил узбекский народ с Днем Независимости, пожелал успехов в реализации задач по осуществлению реформ в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарных направлениях.

Было отмечено, что проводимые Президентом Узбекистаном стремительные преобразования позволили за короткий срок достичь большого прогресса в построении правового демократического государства, укреплении позиций страны на международной арене, формировании сильного гражданского общества, создании социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечении благосостояния населения и его процветания.

Затрагивая тему развития двустороннего сотрудничества, подчеркивалась историческая общность культуры, языка и традиций двух народов, позитивная динамика развития отношений между Туркменистаном и Узбекистаном, доверительные и теплые отношения между Президентами двух стран.

Было отмечено, что уровень межгосударственного диалога, его доверительность, искренность и открытость позволяют конструктивно обсуждать все возникающие вопросы и выходить на взаимоприемлемые решения.

Свидетельством твердой готовности двух стран к реальному взаимодействию по конкретным и стратегическим направлениям Б.Атдаев назвал широкое празднование в текущем году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Было отмечено, что юбилейные торжества в Ташкенте и Ашхабаде, в рамках которых был также произведен обмен гуманитарными грузами, были поистине беспрецедентными в современной истории Узбекистана и Туркменистана.

В заключении своего выступления, Б.Атдаев от имени Президента С.Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедова сердечно поздравил братский народ Узбекистана с Днем независимости и пожелал стране мира, благополучия и процветания.

Следует отметить, что торжества по случаю 32-годовщины независимости Республики Узбекистан были организованы в самом фешенебельном отеле г.Ашхабад.

Место проведения официального приема было оформлено портретами двух президентов, вывешены флаги двух государств. Официальная часть сопровождалась гимнами Республики Узбекистан и Туркменистана.

В рамках мероприятия дипмиссией совместно с ГУП «Национальный PR Центр» была развернута выставка народного прикладного искусства и туристического потенциала Узбекистана.

На установленных в фойе гостинице мониторах регулярно крутились рекламные ролики и видеопрезентации туристических маршрутов Узбекистана.

Отдельно были представлены фотоснимки современного Ташкента, исторических и культурных достопримечательностей и памятников Самарканда, Хивы, Ургенча, Бухары.

Особой изюминкой торжеств стало широкое привлечение к празднованию Дня независимости Узбекистана знаменитых представителей культуры и искусства Туркменистана узбекской национальности, в котором больше содействие узбекской дипмисии оказало ГУП «Национальный PR Центр».

Так, известный туркменский мастер Бахтиер Ходжаниязов организовал рядом с узбекской экспозицией собственную выставку гончарных изделий древнего Кухня Ургенча.

Как отметил туркменский гончар, являющийся обладателем древнего амулета кухняургенчский мастеров, переходящего в руки из руки уже в 17 поколении, наследие Кухня Ургенча наиболее ярко демонстрирует общность истоков узбекского и туркменского народов.

С его слов, когда узбеки и туркмены проживали в составе единых государственных образований, политическая и интеллектуальная мощь наших предков оказывала влияние на ход мировой истории.

В этой связи Бахтиер Ходжаниязов выразил глубокую удовлетворенность всесторонним развитием и расширением узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Он выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество двух государств будет способствовать повышению благосостояния народов стран и обеспечению прочного мира, стабильности, безопасности и процветания в регионе Центральной Азии.

В культурной части торжественного приема выступил ансамбль во главе с туркменским артистом узбекского происхождения из г.Дашогуз Нураддиным Сатторовым.

В заполненном до отказа зала торжеств гостинцы «Йылдыз» участницы узбекской танцевальной группы г.Дашогуз мастерски исполнили хорезмские танцы и срывали овации своим бесподобным исполнением наполненных смыслом движений.

Энергичная пластика, в которой скрываются особый смысл, яркость и страсть, искренность, жизнерадостность, воспроизведенная в чарующих движениях исполнителей, передавали участникам торжеств особое отношение нашего народа к Самому великому и Самому дорогому празднику – ко Дню Независимости.

Мастерство исполнителей, их великолепное физическое состояние, позволяющее осуществлять головокружительные движения, изумительные и красочные костюмы, с золотыми узорами и вышивкой, выступили ярким свидетельством бережного отношения и внимания представителей узбекской общины Туркменистана к сохранению и развитию самобытной культуры и традиций узбекского народа.

Своеобразной кульминацией концертной программы выступили исполненные Нураддин Сатторовым хорезмский «пака пак» и «кайрак», воспроизводящие изумительные мелодии исключительно благодаря высокому мастерству и профессионализму исполнителей.

Собравшиеся в мероприятии туркменские и иностранные гости охотно составляли кампанию узбекским артистам, которые своими энергичными движениями заставляли их искреннее восхищаться и заполнить танцевальную площадку.

В целом, празднование Дня независимости Узбекистана в Туркменистане оставила у его участников неизгладимое впечатление о богатой культуре и традициях узбекского народа. Оно наверняка побудило в них желание в один прекрасный день посетить Узбекистан, который по праву считается жемчужиной Востока. ///nCa, 6 сентября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)

Несколько фотографий с торжества:

(источник фото – Посольство Узбекистана в Туркменистане)