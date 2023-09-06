Улучшение гуманитарных связей между странами Центральной Азии – в фокусе сентябрьских встреч в Душанбе

На полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Таджикистане намечено проведение ряда мероприятий, призванных улучшить гуманитарные связи и взаимопонимание между народами центральноазиатского региона.

Форум волонтеров

Форум волонтеров Центральной Азии пройдет 14 сентября в Душанбе.

Как передает таджикские информагентство «Ховар», в его работе примут участие активные волонтеры, волонтерские организации, политологи и другие заинтересованные лица из стран Центральной Азии.

Основная цель форума – объединить волонтеров, волонтерские организации, политологов и заинтересованных лиц для изучения инновационных подходов к реализации и развитию волонтерской деятельности.

Будет представлена подробная информация о деятельности и достижениях волонтерских движений в странах региона.

Участники обсудят важные и актуальные вопросы, касающиеся принятия необходимых мер по достижению Целей устойчивого развития путем объединения усилий государств Центральной Азии в процессе разработки и реализации совместных волонтерских проектов и инициатив.

Форум ректоров вузов

14 сентября в Таджикском национальном университете состоится Второй форум ректоров учреждений высшего профессионального образования стран Центральной Азии.

В работе форуме примут участие министры образования государств Центральной Азии, а также ректоры учреждений высшего профессионального образования Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстан, и выскажут своё мнение для дальнейшего развития сотрудничества в области науки и образования.

Форум позволит расширить сотрудничество этих государств в сфере образования и науки и увеличить обмен преподавателями и студентами.

Форум ученых

13-14 сентября в Национальной академии наук Таджикистана пройдет форум ученых стран Центральной Азии.

В нем примут участие руководители и специалисты академий наук Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Конференция руководителей государственных органов по работе с молодежью

14 сентября в Душанбе пройдет Конференция руководителей уполномоченных органов по работе с молодежью Центральной Азии.

Конференция проводится с целью укрепления сотрудничества по решению молодежных проблем на региональном уровне. Форум позволит разработать механизмы для международного обмена на постоянной основе.

Молодежь составляет значительную часть населения региона. В связи с этим перед государствами Центральной Азии стоит задача реализации эффективной молодежной политики. ///nCa, 6 сентября 2023 г. (по материалам НИАТ «Ховар»)

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