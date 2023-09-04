Семинар USAID представил туркменским специалистам инновации в прогнозном моделировании использования природных ресурсов

На прошлой неделе в Ашхабаде USAID организовал национальный обучающий семинар для государственных служащих Туркменистана, чтобы ознакомить их с последними инновационными разработками для улучшения прогнозного моделирования по вопросам использования природных ресурсов в бассейне реки Амударья.

Семинар был посвящен таким программным пакетам как Water Evaluation and Planning (WEAP), Low-Emission Analysis Platforms (LEAP) и другим, – которые помогают визуализировать влияние различных решений на прогнозы использования водных и энергетических ресурсов в бассейне и определить оптимальные пути обеспечения устойчивого развития бассейна.

В семинаре приняли участие 10 специалистов из Государственного комитета водного хозяйства, Проектного института “Туркменсувылымтаслама”, Национального института пустынь, флоры и фауны, Гидрометеорологической службы, министерств энергетики и финансов. Национальный эксперт проекта, обученный USAID работе с этим программным обеспечением, продемонстрировал технические возможности данных программ и ознакомил участников с результатами использования данных инструментов в бассейне реки Сырдарья, а также рассказал о промежуточных результатах моделирования в бассейне реки Амударья.

Благодаря этому обучению специалисты из Туркменистана (и из других стран Центральной Азии) получат необходимые навыки для применения инновационных инструментов в управлении водными ресурсами. Программа вносит вклад в продвижение современных подходов к планированию и развитие межсекторального сотрудничества для более устойчивого управления водными ресурсами в регионе.///nCa, 4 сентября 2023 г. [источник фото – USAID]

#Туркменистан, #водные_ресурсы, #USAID, #ЦентральнаяАзия