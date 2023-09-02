Аркадаг Бердымухамедов провел общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодежи

1 сентября 2023 года – в день начала нового учебного года – в городе Аркадаг Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи . Участниками мероприятия стали представители общественных организаций, молодые специалисты, занятые в различных отраслях экономики, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений страны, учащиеся школ, руководители средств массовой информации.

Ниже приводится полный текст выступления Аркадага Бердымухамедова:

Дорогие студенты и учащиеся!

Я посчитал целесообразным сегодня встретиться с вами. Во время сегодняшнего общего урока речь пойдёт о проводимой в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства работе по дальнейшему укреплению основ независимости и нейтралитета, о традициях воспитания поколений, истоки которых уходят в глубокую древность, о накопленном за тысячелетия национальном жизненном опыте. Также состоится обмен мнениями об эпохе, о нашем великом будущем, по интересующим нас вопросам.

1 сентября 2021 года я также выступал в столичном Конгресс-центре, где во время общего урока рассказал о славной истории независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, социально-экономическом развитии страны, долге и обязанностях молодёжи перед государством и обществом, перед родителями и семьёй.

Дорогая молодёжь!

Череда национальных праздников и знаменательных дат – это торжество наших успехов и достижений в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Каждый праздник наш счастливый народ встречает с чувством национальной гордости и огромным воодушевлением.

Торжества в честь независимости, ставшей прочной основой нерушимости суверенного государства, единства и сплочённости, – наш главный праздник. Через считанные дни отпразднуем 32-ю годовщину со дня провозглашения независимости Туркменистана, которая будет ознаменована славными событиями, творческими и трудовыми достижениями.

В первый день золотой осени мы встречаем День знаний и студенческой молодёжи мероприятиями, олицетворяющими значимость нашей независимости и высокий созидательный дух нынешней эпохи, символизирующими стремительное развитие национальной системы образования. Сердечно поздравляю вас с отмечаемым в преддверии 32-й годовщины независимости родной Отчизны замечательным праздником – началом нового, 2023-2024 учебного года.

В первый день благодатной осенней поры малыши, учащиеся и студенты с воодушевлением переступили пороги возведённых в городе Аркадаг Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, Педагогической средней профессиональной школы имени ­Бердымухамеда Аннаева, Медицинской средней профессиональной школы имени Сачлы Дурсуновой, учебно-воспитательного комплекса, специализированных школ и детских садов с углублённым изучением английского языка, десятков детских садов.

В Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах состоялись торжественные открытия десятков детских садов и средних школ. 153 тысячам 353 первоклассникам подарены произведённые в нашей стране компьютеры. Во всех регионах нашей родной Отчизны проводятся глубоко содержательные, воодушевляющие мероприятия.

Прекрасные торжества Праздника знаний ещё больше укрепляют нашу любовь к славной истории нейтрального Отечества, нынешней великой эпохе и светлому будущему, наше единство и сплочённость.

Пусть отзвуки наших праздников звучат во всём мире!

Дорогие студенты и учащиеся!

Готовя выступление, я старался изложить свои мысли о значении независимости и нейтралитета, своей любви к Родине кратко и вместе с тем словами, наполненными достаточно глубоким содержанием.

Независимость, подобно яркому солнцу, озарила путь туркменского народа к золотой эпохе, способствовала обретению Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. И это истина, получившая признание во всём мире.

32 года назад – осенью 1991 года – был образован независимый Туркменистан и признан мировым сообществом. С этого исторического дня, самостоятельно определив внутреннюю и внешнюю политику страны, проделана огромная работа по строительству демократического, правового светского государства со стремительно развивающейся экономикой, совершенной социальной сферой, пользующегося огромным авторитетом на международной арене.

Успешно реализованы программы по обеспечению счастливой жизни каждой семьи, высокого социального уровня для благополучия всего народа, созданию конкурентоспособной национальной экономики. Сформировав сильную и эффективную систему власти и управления, обеспечивающую общественную стабильность общества, социальную справедливость, крепкий правопорядок, добились торжества национальных принципов государственности.

Мир – величайшая ценность. Туркменский народ во все периоды человеческой истории оставался привержен принципам миролюбия и гуманизма.

Наша земля, объединившая культуры Азии и Европы, на протяжении тысячелетий оставалась широко известным регионом мира, стабильности и безо­пасности. Впервые в истории древнего мира дипломатические отношения между восточным государством Китаем и западным государством Римом были установлены в Нисе.

С первых дней обретения независимости Туркменистан в своей внешнеполитической стратегии избрал путь нейтралитета и мира. С принятием 12 декабря 1995 года исторической Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций наша страна обрела правовой статус постоянного нейтралитета, став партнёром, гарантирующим надёжность, открытость, безопасность.

Расположенная в сердце Великого Шёлкового пути, наша страна накопила бесценный опыт в налаживании отношений с государствами мира и международными организациями, формировании новых, ценных направлений сотрудничества. В 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН была вновь принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана». По инициативе нашей страны в политическом календаре мира был учреждён новый праздник – Международный день нейтралитета.

Независимость и нейтралитет как наше главное достижение золотыми буквами вписано в нашу историю. Огромный интерес во всём мире сегодня представляют история независимого развития нашей страны и накопленный ею национальный опыт, значение нашего нейтралитета в укреплении всеобщего мира и дружбы.

Туркменистан обеспечивает всеобщий мир и безопасность, ведёт переговоры по актуальным проблемам современности, принимает активное участие в решении приоритетных вопросов на международном уровне путём выработки эффективных направлений экономического сотрудничества и реализации крупных региональных проектов, развития культурно-гуманитарных связей.

Мы инициировали конкретные предложения, выступали с проектами Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по укреплению международного сотрудничества в таких направлениях, как транспорт, энергетика, экология, охрана окружающей среды и др. Выдвинули общепризнанную, понятную всем и опирающуюся на общечеловеческие ценности новую философию международных отношений «Диалог – гарантия мира».

Небо, земля и простор без конца,

Мир наш бескрайний,

мир наш спокойный!

Пусть процветает прекрасная Родина,

Будут спокойны сердца!

Эти строки из моего стихотворения «Пусть будет бесконечным мир!» – выражение моей мечты о торжестве мира и гуманизма во всём мире.

Наше материальное и культурное наследие, ставшее неотъемлемой частью мировой культуры, историко-культурные памятники вызывают огромный интерес в мире. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены прославленные на весь мир историко-культурные памятники Древний Мерв, Куняургенч и Древняя Ниса.

В Репрезентативном списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО достойное место нашли образец дестанного искусства – эпос «Гёроглы», искусство пения и танца «куштдепди», туркменское национальное искусство ковроткачества, ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нём и искусство бахши, туркменское искусст­во вышивки кешде, шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества, традиции пересказа притчей о Молла Эпенди.

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты кафедры ЮНЕСКО. В реестр «Память мира» вошло наследие великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Всё это повышает авторитет нашего государства, реализующего политику миролюбия, ­добрососедства, дружбы и братства.

Дорогая молодёжь!

Туркмены во все периоды человеческой истории были известны как народ, накопивший богатый опыт в создании государства и управления им, формировании справедливого общества.

В древности и в средние века туркмены как сильная и отважная нация, появившись на арене мировой истории, оставили в прошлом заметный след, Наши славные предки основали ряд древнейших земледельческих культур – Джейтунская, ­Анауская, а также цивилизацию Алтындепе, царство Маргуш.

Будучи одним из древнейших народов на земле, туркмены, обосновавшись на Ближнем и Среднем Востоке, в Малой Азии, на огромных просторах Индии, на территориях от Китая до Европы, основали большие государства, ханства, бекства, атабекства, создали бесценные образцы управления государством. В Парфянской империи, в государствах Хорезмшахов, Газневидов и Караханидов, Великой Сельджукской империи, государствах Мамлюков, Гарагоюнлы и Акгоюнлы, индийских султанатах был накоплен богатый опыт управления государством.

Огузхан является нашим родоначальником и основателем первого туркменского государства. Формирование таких прекрасных национальных качеств, как любовь к Родине, преданность народу, мужество и отвага, гуманность, справедливость связано с именами великих личностей, таких, как Огузхан, Горкут ата, Тогрул бег и Чагры бег, Эртогрул Газы, Алп Арслан, Джелаледдин Менгбурун, Салыр Газан, Гёроглы бег, Кеймир сердар.

В научно-культурных центрах древней туркменской земли – Ниса, Мерв, Серахс, Амуль, Дехистан, Куняургенч, Абиверд жили и творили выдающиеся мыслители и поэты Махмут Кашгарлы, Аль Фараби, Омар Хайям, Джелаледдин Руми, Ходжа Ахмет Ясави, Абу Сагыт Абылхайыр, Ибн Сина.

Для туркменского народа, да и всего человечества бесценно творчество наших классиков Махтумкули Фраги, Андалиба, Магрупи, Молланепеса, Кемине, Зелили, Сейди, Шейдаи.

Овеяна ширь от хазарских зыбей

До глади Джейхуна ветрами Туркмении.

Блаженство очей моих – роза полей,

Поток, порождённый горами Туркмении!».

В этих словах из стихотворения «Будущее Туркмении» великого классика Махтумкули поэт выразил гордость и любовь к Отчизне, родному народу.

Всестороннее, глубокое и правдивое изучение и восстановление нашей героической истории в годы независимости породили великую национальную гордость за наше славное прошлое. Наша богатая история, материальные и духовные ценности, истоки которых уходят в глубь тысячелетий, изящные ковры, верные и резвые скакуны, отважные алабаи – это наша национальная гордость, которая обусловила идентификацию туркменского народа как великой нации планеты.

Дорогая молодёжь!

У нас стало доброй традицией давать названия каждому году, что вдохновляет наш сплочённый народ на великие свершения, успехи и достижения.

В достижениях, способствующих укреп­лению основ нашей независимости и суверенитета, обеспечению стабильного социально-экономического развития и кардинального повышения социально-бытовых условий жизни народа, велика заслуга представителей общества всех возрастов, особенно молодёжи. Как я всегда отмечаю, наше великое будущее неразрывно связано со счастливой ­жизнью молодёжи. Поэтому 2023 год был назван «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

Молодёжь, достойно продолжающая принципы патриотизма предков, основанные на гуманизме социальные и трудовые традиции, благородные черты национального характера, – будущее нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны. Воодушевлённые поколения, проникнувшиеся святостью и значимостью каждой пяди земли Отчизны, являются прочной основой государственного суверенитета.

В нашем независимом Отечестве создаются широкие возможности для счастливой и благополучной жизни молодых, получения ими современного образования, достижения больших успехов в науке, реализации творческого потенциала.

Есть значимая роль молодёжи в социально-экономическом развитии страны и в укреплении авторитета Отчизны на мировой арене. В данной связи молодёжная политика определена приоритетом государственной стратегии. В рамках государственной программы в области молодёжной политики до 2025 года предпринимаются эффективные меры по формированию физически крепких и сильных духом, хорошо знающих и почитающих нашу историю, культуру, традиции и семейные ценности молодых людей.

Утверждённая Аркадаглы Сердаром новая редакция Закона Туркменистана «О государственной молодёжной политике» гарантирует социально-экономические и политические права молодых.

Мне нравится общаться с молодыми людьми. В своих произведениях рассказываю о впечатлениях от подобных встреч, об условиях, созданных для молодых. Поэтому в книге «Смысл моей жизни» особое место отводится проявляемому интересу молодёжи к науке и образованию, народной мудрости, благородным традициям наших славных предков.

Будучи образованным специалистом, учёным, преданно служить своей Отчизне – это великая честь.

С молодёжью связано наше будущее. Молодые люди должны знать историю, реализовывать современные планы, ключевые направления и основополагающие доктрины государственной политики.

Долг каждого из нас – воспитывать новое поколение, отвечающее требованиям день ото дня меняющейся эпохи.

На протяжении веков старейшины являются примером мудрости и благородства, приверженности исконным традициям нации. Мы с глубоким уважением относимся к нашим яшули, прислушиваемся к их советам, перенимаем их жизненный опыт.

В новую эпоху эта демократическая традиция нашла достойное место в жизни государства и общества. И без сомнения, мы достигнем великих целей и высоких рубежей, если наши усилия будут объединены с мудростью и богатым опытом старшего поколения.

Когда в семье отец является настоящим отцом, а мать – матерью, то и дети обязательно находят своё место в жизни. Воспитание, наставления, жизненные уроки, данные мне и моей семье отцом Мяликгулы Бердымухамедовым и матерью Огулабат Бердымухамедовой, стали основными принципами, которым мы следуем.

Вот почему в книге «Смысл моей жизни» я подробно изложил двенадцать методов воспитания, значимых для духовно-нравственного здоровья каждого человека, расширения кругозора, раскрытия талантов и становления личности, достойной эпохи, государства и счастливого будущего. Это:

1) патриотическое воспитание;

2) творческое и умственное воспитание;

3) интеллектуальное воспитание;

4) научное воспитание;

5) культурное воспитание;

6) выработка профессиональных навыков;

7) воспитание искусством;

8) политическое воспитание;

9) финансово-экономическое воспитание;

10) общественное воспитание;

11) языковое воспитание;

12) экологическое воспитание через привитие любви к природе.

Для молодого поколения, вступающего в жизнь, эти способы воспитания служат образцовой школой, сосредоточившей в себе прошлое, настоящее и будущее. В данной связи необходимо постоянно повышать уровень своих знаний, расширять кругозор и мировоззрение, воспитывать в себе интерес и стремление к знаниям, образованию, что является важнейшими условиями, обеспечивающими развитие общества и определяющими дальнейшую судьбу Отечества и народа, наше счастливое будущее.

Дорогая молодёжь!

Сформированные жизненным опытом предков высокие нравственные ценности стали для нас образцовой школой. Древние надписи на камнях – созданная гением наших предков ценность, вобравшая в себя их наказы и мудрые наставления и пронизаннная национальным духом, национальной философией.

Нравственная красота – достоинство личности. Чистота нравственности человека проявляется в его добрых деяниях. Прошедшие испытание тысячелетиями и сохранившиеся до наших дней устоявшие­ся национальные нравственные ценности святы для каждого из нас.

Самым большим богатством являются такие совершенные нравственные принципы, как уважение к людям, мудрость, честность, мужество, отвага, воодушевлённость и чистота помыслов.

В туркменских юношах и девушах сконцентрированы самые лучшие и высокие моральные принципы народа. Духовная красота личности ценнее золота, что человек надевает как украшение. Вы, как и наши мудрые предки, своим добрым нравом, человечностью и благородными чертами характера должны сделать туркменское воспитание ещё лучше!

Высокая нравственность красит человека, она необходима туркменской молодёжи как солнце, озаряющее светом всё вокруг.

Мораль – красота, скромность – украшение семьи, успех – украшение науки, счастье – украшение жизни.

Дорогая молодёжь!

Реализуя великие дела по укреплению экономического потенциала государства, повышению социально-бытового уровня жизни народа, мы опираемся на широту мировоззрения родной молодёжи, на её мощь и силу, творческий и усердный труд. Мы проявляем огромную заботу о наших молодых соотечественниках, которые учатся, занимаются наукой и обретают специальность, о наших воинах, стоящих на страже Отечества, о тех, кто самоотверженно трудится в промышленной, сельскохозяйственной, социальной и других сферах

Девиз 2023 года, связанный с именем Аркадаглы Сердара, осуществляющего огромную работу по обеспечению устойчивого развития страны и укреплению её роли в международном политическом, экономическом и культурном пространст­ве, а также со счастливой молодёжью, являющейся движущей силой нашего общества, – свидетельство огромного доверия к молодому поколению. Основу этого девиза составляют такие священные понятия, как Отечество, молодёжь и будущее.

Девиз 2023 года вдохновляет турк­менскую молодёжь, идущую по пути реализации великих целей Президента Туркменистана, на созидательный труд, достижение новых рубежей во имя светлого будущего. Общественно-политические события международного значения этого прекрасного года вдохновляют каждого из нас на достижение высоких целей, приумножают национальную гордость за известную всему миру независимую Отчизну.

Дорогая молодёжь!

Наша Конституция, основанная на национальном и мировом опыте государственного и политического устройства, общечеловеческих ценностях, служит надёжной правовой базой страны и ключевым источником законотворчест­ва. Будучи гарантом прав и свобод человека, она отражает прочную основу народовластия, правового и светского государства. Учитывая роль и значение Основного Закона Туркменистана в нацио­нальной системе законодательства, мы совершенствуем демократические устои государства и общества, модернизируем систему органов власти.

На прошедшем 21 января 2023 года историческом заседании был создан Халк Маслахаты Туркменистана. В соответствии с Конституцией Туркменистана, Избирательным кодексом и нормами международного права на высоком организационном уровне были проведены выборы депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахатов, генгешей в обстановке открытости, гласности, спокойствия, на демократических принципах и альтернативной основе. Все эти события стали важным практическим шагом на пути модернизации государственного устройства и законодательной деятельности нашей страны в соответствии с требованием времени.

Создание Халк Маслахаты Туркменистана с учётом накопленного исторического опыта управления государством наших мужественных предков продемонстрировало, что проводимая нами под девизом «Государство – для человека!» и на принципах Аркадаглы Сердара, провозгласившего «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» политика направлена на дальнейшее укрепление основ независимости и нейтралитета, обеспечение счастливой и благополучной жизни человека, являющегося главной ценностью нашего государства.

Дорогие студенты и учащиеся!

Преобразования, начатые нами в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, становятся более успешными.

В новую историческую эпоху, приняв рассчитанные на долгосрочную перспективу Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программу Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», «Национальную программу Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», мы тем самым проходим победные и славные пути развития нашего суверенного Отечества.

На основе достижений науки и инноваций успешно продолжаем работу по диверсификации, цифровизации и индуст­риализации национальной экономики.

Мы ведём строительство второй очереди города государственного значения Аркадаг, а в регионах – новых сёл, посёлков, малых, средних и крупных промышленных производств, современных транспортно-коммуникационных сис­тем, высокоскоростных автомобильных ­магистралей.

Также успешно осуществляем преобразования, значительно улучшающие социально-бытовые условия жизни населения, социальную защиту и трудо­устройство граждан.

Хочу акцентировать ваше внимание на словах нашего Аркадаглы Сердара о Родине. Я твёрдо верю, что эти мудрые слова, пробуждающие чувство гордости за свою Отчизну, станут определяющими для всех нас: «Сегодня в наших сердцах – неизбывная любовь к Отечеству, вера в его силу, мощь и будущее, а также стремление строить и созидать во имя прогресса. Все наши великие дела обусловлены любовью к Родине. Самоотверженным трудом мы возвеличиваем нашу Отчизну». И соответственно укрепление независимости и нейтралитета – священный долг каждого из нас.

Здесь хочу зачитать вам высказывания, которыми я поделился с народом в своей книге «Смысл моей жизни», и пусть они станут для вас основным принципом в учёбе, труде, жизни. Вот эти мысли: «Наше существование, наша вечность, наше величие и целостность связаны с Родиной, со своим народом. И ради более благополучного будущего священного Отечества – впереди у нас дороги, которые мы, сплотившись и став единым целым, должны преодолеть, опираясь на исконные принципы государственности».

Я твёрдо уверен в том, что наши соотечественники, особенно счастливая молодёжь, самоотверженно и вдохновенно трудящаяся в органах государственной власти и управления, в различных отраслях экономики, в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения, на крупных промышленных производствах, будет и далее вносить достойный вклад в успешное решение задач, определённых в программах социально-экономического развития страны.

Для каждого человека нет выше награды, чем признание обществом его труда. Недаром говорят: «У человека золотые руки».

Конечно, как дерево узнаётся по своим плодам, так и человек становится известен своим трудом. Наша молодёжь должна осознавать, что именно своим трудом она вносит достойный вклад в процветание Отчизны.

Трудолюбие – богатство!

Трудолюбие – счастье!

Трудолюбие – спокойствие!

Трудолюбие – счастливая и долгая жизнь!

Чтобы достичь высоких целей, молодёжь должна сделать труд своим постоянным спутником. И поэтому:

Дорогая молодёжь, студенты и учащиеся!

Со счастливой молодёжью счастлив наш народ!

Со счастливой молодёжью счастлива наша Отчизна!

Со счастливой молодёжью счастлива эпоха и счастлив наш мир!

Дорогие студенты и учащиеся!

Продолжаем наш урок.

Дорогая молодёжь!

Самосознание нации, принципы нацио­нального совершенства и национального единства являются фундаментальной основой эры Возрождения новой эпохи могущественного государства. Эта доктрина – духовное возрождение нации, торжество гармонии в отношениях дружбы и братства между народами.

Доктрина эры Возрождения новой эпохи могущественного государства – это учение, направленное на изучение богатой истории туркменского народа и призывающее жить честно, ценить мир и спокойствие, глубоко чтить национальное наследие, традиции и обычаи, укреплять основы независимости и нейтралитета, являющиеся стержнем всех наших ценностей. Созидательный труд, высокая воодушевлённость – вот главные составляющие эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Туркмены – народ мужественный, муд­рый, образованный, сердце которого наполнено любовью и доброжелательностью к другим народам. Любить свою страну и быть преданным ей – вот философские принципы туркменского народа.

Мы – потомки великих огузов. Мы – потомки народа, внёсшего бесценный вклад в мировую историю и культуру и оставившего в истории немеркнущий след.

Мы вправе гордиться своим славным прошлым, богатой историей, нашим светлым сегодняшним днём.

Дорогие студенты, учащиеся!

Осмысливая свои жизненные принципы и опираясь на свой опыт, хочу дать вам следующие наставления:

Впереди вас ждут ещё более великие дела во имя укрепления основ независимости и нейтралитета.

Вы должны успешно продолжить работу, проводимую нами в новом десятилетии – на важнейшем и ответственном этапе независимого развития нашей страны.

Вы должны с большей уверенностью делать решительные шаги к нашему великому будущему, к новым рубежам.

Вы – наши отважные, талантливые и целеустремлённые потомки. И потому будущее Отчизны, судьба народа, его счастье и благополучие будут зависеть от полученного вами образования, от знаний, творческих инициатив.

Следуя священным традициям мужественных предков, вы должны демонстрировать высокие образцы патриотизма, трудолюбия, гуманизма, человеколюбия не только в семье, но и в обществе.

Я твёрдо верю, что молодёжь плечом к плечу будет вдохновенно трудиться, добиваться поставленных высоких целей, тем самым ещё выше поднимая авторитет и славу своего Отечества!

Дорогая молодёжь!

Флаг – это ценность, определяющая национальную идентичность каждого народа и священные понятия о Родине. Флаг – гарант независимости каждого государства, величия нации.

Истоки происхождения нашего Государственного флага уходят в глубь веков, как и славная история туркменского народа.

На флагах государств, основанных нашими отважными предками, изображались лев, орёл и сабля в качестве символов мира, свободы и непоколебимости, а солнце, луна и звезды олицетворяли гуманизм и добросердечие. Флаги Огузских бегов, знамёна Сельджукских султанов, будучи гарантами справедливости, честности и гуманности, свидетельствуют о том, что туркменский народ – один из древнейших в мире, создавший государственные символы.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наш Зелёный стяг, который приравнивается к главной ценности и достоянию, поднят на новый уровень величия и святости. Душа нашей нации светла, наша природа прекрасна, наш национальный Флаг сегодня призывает народы Земли к дружбе и добру.

Площади Государственного флага с высокими флагштоками в городах Ашхабад и Аркадаг, в велаятских центрах, в Национальной туристической зоне «Аваза» сегодня укрепляют святость вечного символа независимости и нейтралитета, сплачивают наш народ на пути к высоким целям.

Флаг – это наш главный атрибут!

Флаг – это наша мелодия сердца, звучащая во всём мире!

Нынешний уровень развития нашей Отчизны, прошлое, настоящее, будущее и достоинство нашего народа отражено в нашем священном Стяге. Защищать священный Флаг – означает защищать честь и престиж нашей Родины и нашей нации. Любить Государственный флаг – значит любить Отчизну, народ и гордиться ими.

Вы всегда должны с гордостью поднимать и высоко держать священный Стяг, олицетворяющий собой величие и славу нашего прошлого, настоящего и будущего.

Дорогая молодёжь!

Пословицы, связанные с Родиной, ­мудрые слова о воспитании личности, предания и легенды, записанные мною в давно ведущихся тетрадных заметках, занимают особое место в моих книгах. В книге «Ömrümiň manysynyň dowamaty» я написал: «Любовь к Родине – суть всех добрых чувств. Любовь к Родине – это то, что заставляет человека жить свободно и счастливо, даёт надежду на жизнь, мотивирует его стремление к прогрессу и большим высотам.

На самом деле, чтобы глубоко понять истинный смысл красоты жизни, необходимо прежде всего любить Родину».

Забота о будущем Родины – смысл жизни человека. Секрет успеха нашей страны связан с нашим сердцем, полным великой гордости за священную Отчизну. Главная цель политики нашего демократического, правового и светского государства – прежде всего обеспечение достойной жизни любимого народа, наряду с повышением эффективности производства, ускорением технологического прогресса, строительством современных дорог и заводов, новых городов и сёл.

Какую бы высокую государственную должность я ни занимал, все мои мысли связаны с моим народом. Смысл своей жизни я вижу в обеспечении мирной, счастливой и благополучной жизни наших соотечественников, в служении любимому народу. Полная поддержка всех начинаний со стороны народа является залогом нашего нынешнего и будущего развития.

Воодушевлённая молодёжь могущественного государства!

Масштабная работа по развитию национальной экономики содействует расширению огромного геополитического, экономического, ресурсного и человеческого потенциала нашей страны.

Стратегия социально-экономического развития Туркменистана на период до 2052 года – это научно обоснованная и подтверждённая конкретным опытом государственного управления новая национальная модель. В соответствии с этой стратегией мы проводим масштабную работу по модернизации национальной экономики и укреплению позиции государства в мировом сообществе. Значительные средства инвестируем в проекты экономического и социального значения. Мы внедряем цифровые технологии как важное условие конкурентоспособности и достижения высоких темпов роста.

Большое значение придаётся подготовке молодых специалистов, хорошо владеющих передовыми цифровыми технологиями и способных эффективно управлять цифровой экономикой.

Согласно новой национальной стратегии, на нашей благословенной земле наступит ещё более счастливая жизнь, а сёла и города преобразятся до неузнаваемости.

Дорогая молодёжь!

Доброта и милосердие – священные понятия для нашего народа. Доброе отношение к детям, нуждающимся в помощи, забота о них, в том числе поддержка со стороны общества, – это присущая туркменскому народу национальная традиция.

Это те качества, которые украшают нашу нацию и возвышают её авторитет в мире. Пословица наших предков: «Добро – благо, свет – милость» также являет собой высокий пример понятия благотворительности. Соответственно, основываясь на этом принципе, мы создали совершенную систему, направленную на помощь гражданам, нуждающимся в поддержке и защите. Посредством этой системы оказывается финансовая помощь и предоставляются социальные услуги нетрудоспособным лицам, инвалидам и многодетным семьям. Для поддержки молодого поколения, помощи в восстановлении здоровья нуждающимся в опеке детям, создания благоприятных условий для их счастливой жизни мы учредили Благотворительный фонд, а в городе Аркадаг построили детский реабилитационный центр.

Мой наказ молодёжи: вы – поколение, которое выступает за гуманизм и справедливость. Единство и дружба – благородные качества нашего народа, которые нашли отражение в народной мудрости, созданной нашими предками: «Agzybire Taňry biýr, agzalany gaňrybiýr», «Söýenişen ýykylmaz», «El eli ýuwar, iki el birigip – ýüzi», «Dostlukda menzil bolmaz», «Dost – dostuň aýnasy».

Помогать, уважать и ценить друг друга, не давать в обиду слабых всегда являлось основополагающими принципами нашего народа.

Обратите внимание на глубоко содержательные строки, написанные великим Махтумкули:

Терзая несчастного,

Не стоит считать себя сильным!

И прислушайтесь к словам Джигалы бега:

Рядом с тем, кто страдает,

Смех не уместен.

Это – призыв к гуманизму и высокой нравственности.

Молодёжь должна руководствоваться благородными принципами наших предков в своей жизни.

В славный век, когда туркменский народ славится в мире своей мудростью и великими делами, главной целью нашей молодёжи должно стать учение, познание, верность наказу предков и искреннее служение дорогой Отчизне.

Пусть учения о святости Родины, ценности Родины, единстве Родины, принципах справедливости, человечности, дружбы, братства и благотворительности займут достойное место в вашем сердце!

Дорогая молодёжь!

Наши талантливые аграрии добиваются больших успехов в сборе урожая высококачественного зерна и хлопка. На белых полях нашей солнечной страны выращиваются высокие урожаи сахарной свёклы и риса. Ведётся работа по выращиванию самых ценных даров нашей плодородной земли – вкуснейших дынь и арбузов, считающихся райскими плодами.

В электроэнергетике, которая является одной из важных отраслей экономики, строятся и вводятся в эксплуатацию новые мощные электростанции. Тысячи километров линий электропередачи модернизируются. В Кизыларватском этрапе Балканского велаята строятся солнечная и ветровая электростанции. В 2022 году при участии Аркадаглы Сердара в Бюзмейинском этрапе введён в эксплуатацию Центр по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования. Всё это укрепляет позиции Туркменистана в мире как страны, обладающей огромным потенциалом и экспортирующей электроэнергию в зарубежные страны.

Отечественный нефтегазовый комп­лекс является основным источником укрепления нашей экономической неза­висимости, повышения уровня жизни населения, создания мощных многопрофильных производственных отраслей. Туркменистан – экспортёр природного газа и электроэнергии. Большое значение при этом имеет реализация крупнейшего проекта столетия – строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Химическая промышленность страны динамично развивается в рамках комп­лексных индустриально-инновационных реформ.

Увеличиваются объёмы переработки богатых минеральных ресурсов. Наша высококачественная и разнообразная продукция экспортируется на мировые рынки.

На химическом заводе по производству фосфорных удобрений в городе Туркменабат, заводах «Tejenkarbamid», «Marykarbamid», йодных заводах «Balkanabat», «Bereket», производственных объединениях «Maryazot», «Garabogazsulfat», заводе «Garabogazkarbamid», Гарлыкском горно-калийном минеральном комплексе производятся высококачественные минеральные удобрения и химическая продукция.

В стране создана высокотехнологичная, ресурсо- и энергосберегающая, экологически чистая, конкурентоспособная электронная промышленность, динамично продолжается строительство десятков крупных промышленных комплексов.

Частному сектору отводится важная роль в обеспечении отраслей экономики передовыми технологиями, в производстве высококачественной экспортно-ориентированной продукции, создании продовольственного изобилия. Сегодня наши предприниматели работают в различных отраслях экономики, активно участвуют в реализации принятых национальных программ. Они добиваются успехов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме, торговле, народно-прикладном творчестве, в социальной и иных сферах.

Дорогая молодёжь!

В соответствии с принятыми национальными программами, в сёлах и городах строятся объекты социально-бытового и культурного назначения. Все эти проекты осуществляются на основе передовых инженерно-технических решений, древних традиций национальной архитектуры и современной градостроительной практики.

Сегодня наши успехи в модернизации, благоустройстве и превращении беломраморной столицы – города Ашхабад в цветущий сад признаны на международном уровне.

Город Ашхабад – образец современности.

Ашхабад – столица архитектурного искусства.

29 июня этого года состоялось официальное открытие первой очереди города Аркадаг, впечатляющего своими уникальными архитектурными особенностями. Зелёные парки, жилые дома, учреждения здравоохранения, культурные центры, спортивные и крупные торговые центры, высшие и средние учебные заведения укрепляют репутацию города Аркадаг как «умного» города будущего.

Концепция «умный город» основана на сочетании передовых информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов. Строительство нового, современного города свидетельствует, что реализуются высокие цели по обеспечению всех необходимых условий для благополучной и счастливой жизни нашего народа.

Я подчёркиваю, что город Аркадаг должен быть городом молодых, так как молодёжь – великое будущее нашего государства, сегодняшняя опора, движущая сила наших успехов. Эта истина должна найти отражение в первом «умном» городе страны. Именно поэтому при формировании современной социальной инфраструктуры города большое значение придавалось инновационным предложениям, способностям и дарованиям молодёжи. Это знак высокого доверия, оказываемого молодому поколению.

И в будущем мы продолжим строительство новых прекрасных зданий в городах Ашхабад и Аркадаг, в других городах и сёлах страны. В результате нашего усердного труда наша дорогая Отчизна станет ещё краше, её авторитет, как одной из развитых стран мира, ещё более возвысится.

Я призываю нашу молодёжь, обучающуюся сегодня в современных высших учебных заведениях, находиться в центре исторических преобразований и вносить свой достойный вклад в признание городов Ашхабад и Аркадаг в качестве образцовых городов XXI века.

Дорогая молодёжь!

Содержание реализуемой нами транспортно-логистической стратегии берёт свои истоки с древних времён. Ещё в давние времена по территории нашего государства проходила важная часть Великого Шёлкового пути, который объединял народы и континенты.

Независимый нейтральный Туркменистан активно интегрируется в транспорт­но-логистическую систему Евразийского пространства, создавая и совершенствуя современные транспортные коридоры. Выгодное географическое расположение страны создаёт широкие возможности для формирования конкурентоспособной структуры в этом аспекте. В настоящее время Туркменистан реализует проекты транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток–Запад и Север–Юг. В частности, наша страна принимает активное участие в создании таких международных транспортных коридоров, как Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, ТРАСЕКА.

Сдана в эксплуатацию 30-километровая железнодорожная линия между станциями Акина–Андхой. Проложены и введены в строй линия электропередачи мощностью 500 киловольт по маршруту Керки–Шибирган, оптико-волоконные линии связи Ымамназар–Акина и Серхетабат–Тургунди. В Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах открыты новые пассажирские автовокзалы. Эти события в очередной раз продемонстрировали, что наша страна активно участвует в возрождении Великого Шёлкового пути.

Дорогие студенты и учащиеся!

Оглядываясь назад на многотысячелетнюю историю человечества, можно увидеть, что наука и образование всегда были самым важным условием развития. И поэтому я считаю их ценностью, составляющей основу всех успехов и преобразований, определяющей будущее, судьбу любой страны и народа. С этой точки зрения мы всё более совершенствуем сферы образования и науки нашей страны для достойного продолжения завоеваний наших предков и дальнейшего продвижения по пути прогресса.

Мы осуществляем комплексную работу по укреплению фундамента научной сферы, формированию цифровой экономики, основанной на высоких технологиях и фундаментальных теоретических науках. Сегодня в академических научно-исследовательских институтах, в научно-технологических, научно-клинических, научно-проектных центрах высших учебных заведений, в экспериментально-производственных лабораториях, ведомственных и межведомственных научных учреждениях страны сформировалось новое поколение молодёжи, увлечённой наукой и творчеством.

Мы придаём большое значение модернизации системы образования на мировом уровне, воспитанию духовно совершенного, образованного, физически крепкого поколения с широким мировоззрением. Во всех уголках страны построены сов­ременные средние и высшие учебные заведения, детские сады, а также детские оздоровительные центры в Гёкдере, в Национальной туристической зоне «Аваза». Учреждения образования обеспечиваются учебниками и пособиями. В них систематически внедряются новые технологии и учебно-техническое оборудование, соответствующее мировым стандартам.

Мы гордимся успехами, достигаемыми нашими школьниками и студентами на олимпиадах, проводимых на международном уровне. Я искренне верю, что представители молодого поколения и в дальнейшем, занимая призовые места на международных предметных конкурсах и олимпиадах, будут повышать авторитет нашей страны.

Молодёжь всегда должна стремиться к совершенству, так как совершенство – это удел молодых. Усердный труд, знания и профессии, уровень которых необходимо повышать, опыт, который необходимо осваивать, являются рубежами на пути самосовершенствования молодёжи. Совершенство – это измерительный критерий красоты и великолепия человеческой жизни.

Дорогие студенты и учащиеся!

Самое важное для человека – его здоровье. Здоровье – это высокодуховность. Здоровье – величайшее богатство в мире, неисчерпаемое сокровище. И поэтому в соответствии с Государственной программой «Saglyk» во всех регионах страны возведены современные учреждения здравоохранения, клинические и научно-клинические центры. Реконструированы медицинские, санаторно-курортные учреждения. Руководствуясь мудростью «Здоровье нации – богатство страны», только за последние годы была проделана огромная работа.

В столице и велаятах построены и введены в эксплуатацию медицинские, диагностические центры, центры «Ene mähri», центры неотложной скорой помощи, многопрофильные больницы, санатории, предприятия по производству фармацевтических средств.

В настоящее время в Ашхабаде продолжается строительство Международного научно-клинического центра физиологии и Международного лечебно-реабилитационного центра. Ведутся работы по модернизации Международного центра внутренних болезней, Международного центра «Ene mähri», Международного медицинского диагностического центра Дирекции международных медицинских центров.

В 2022 году торжественно открылись многопрофильные больницы в городах Туркменбаши и Дашогуз, онкологическая больница в городе Дашогуз. А в мае этого года в Ашхабаде был дан старт возведению Международного центра педиатрии, Международного научно-клинического центра онкологии и Центра стоматологии.

Такие ценности спорта, как взаимное уважение, солидарность, равенство, справедливость, гуманизм, способствуют поиску правильных решений в сложных ситуациях современности.

Строго придерживаясь этих приоритетных принципов, мы придаём особое значение расширению сотрудничества во имя укрепления мира и гуманизма.

Наша страна, являющаяся членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, вносит достойный вклад в развитие олимпийского движения. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам через спорт и международное сотрудничество стали своеобразным праздником торжества мира и дружбы.

Моё наставление молодёжи, являющейся нашим будущим: любите спорт! Спорт – это сила, красота и здоровье. Любовь к спорту – это любовь к жизни. Спорт важен как для вашего физического и духовного здоровья, так и для здоровья нашего общества в целом.

Мы полагаемся на нашу молодёжь в успешной реализации высоких целей, достичь которые можно только продуманным, творческим трудом, физическим и духовным совершенством, уверенностью в успехе.

С всесторонне здоровыми, совершенными поколениями нет цели, которую нельзя было бы достичь, нет работы, которую нельзя было бы осуществить. Великое будущее спорта нашей страны зависит от нашей мужественной молодёжи.

Дорогие студенты и учащиеся!

Приумножение авторитета и престижа Родины, забота о народе – путь, составляющий основу внутренней и внешней политики, реализуемой Аркадаглы Сердаром. Этот путь – путь национальной государственности туркменского народа, который прославляется на мировом уровне.

Этот путь – более модернизированный, усовершенствованный путь благородных традиций и принципов наших мужественных предков.

Этот путь – путь, ведущий к прогрессу и благополучию.

Этот путь – путь, повышающий авторитет независимого, постоянно нейтрального Туркменистана на высочайшие вершины в мире, находящий широкую поддержку со стороны международного сообщества.

Этот путь – в соответствии с нашей внешней политикой, реализуемой в сфере международных отношений, путь, устремлённый к миру и устойчивому развитию, дружбе, добрососедству, равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Этот путь – путь нашего светлого будущего, ведущий нашу страну к победам в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Священный долг всех нас – со стремительностью скакуна следовать вперёд, к успехам по этому образцовому пути.

Завершая своё выступление, желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в учёбе.

Дорогая молодёжь!

По пути нашего Аркадаглы Сердара, Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной – Туркменистан! ///nCa, 2 сентября 2023 г.

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