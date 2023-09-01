﻿Япония чествует Почетного председателя Федерации Карате-До Туркменистана за развитие спорта

Почетного Председателя Федерации Карате-до Туркменистана Маметназаров Яшузак награждаен Почетной грамотой от министра иностранных дел Японии, сообщает Посольство Японии в Туркменистане в соцсетях.

Грамоту торжественно вручил в своей резиденции Посол Японии в Ашхабаде Хироюки Ямамото.

Маметназаров впервые начал заниматься карате-до в Туркменистане в 1978 году, а в 1980 году в Туркменистане была основана Федерация карате-до.

За долголетнюю истории своей спортивной карьеры Маметназаров обучил более 50 тренеров и более 30 тысяч спортсменов и уже более 40 лет он является ведущей фигурой в спортивном мире Туркменистана.

Он прилагает все усилия над дальнейшей популяризацией эта вида японского боевого искусства.

На момент основании федерации, количество спортсменов, занимающихся карате в Туркменистане составляло около 40 человек, а сейчас спустя десятилетия Федерация насчитывает в своих рядах около 36 тысяч человек. Таким образом -карате-до – это из видов спорта с самым большим количеством спортсменов в стране. ///nCa, 1 сентября 2023 г. (фото – Посольства Японии в Туркменистане)

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