ПРООН передала Минздраву Туркменистана инсулин в рамках проекта по обеспечению препаратов для лечения НИЗ

ПРООН в Туркменистане продолжает работать над укреплением системы здравоохранения в стране и поддерживать меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

В рамках Соглашения о закупке препаратов и продукции медицинского назначения для профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Туркменистане, ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана партию инсулина Lantus – 59,100 предварительно заполненных шприцов общей стоимостью 452 706 долларов США, сообщает представительство ПРООН в соцсетях.

Инсулин Lantus является одним из наиболее эффективных препаратов для лечения сахарного диабета. Он обеспечивает стабильный уровень глюкозы в крови и позволяет пациентам сахарного диабета жить полноценной жизнью.

С 2021 года ПРООН осуществляет совместные проекты по обеспечению лекарственными препаратами для лечения НИЗ.

Общий бюджет проектов составил более 92 миллионов долларов США. Проекты полностью финансируются Правительством Туркменистана. ///nCa, 1 сентября 2023 г. (источник фото – ПРООН в Туркменистане)

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