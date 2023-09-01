Лавров: Между Россией и Центральной Азией в энергетической сфере есть полное понимание

В рамках сотрудничества России и Центральной Азии в энергетической сфере есть полное понимание, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу 1 сентября на встрече со студентами-первокурсниками МГИМО по случаю начала учебного года. Также глава российской дипломатии указал на существующие перспективные и «долгоиграющие» проекты с регионом Центральной Азии.

Ниже приводим стенограмму ответа Лаврова на вопрос студента по теме расширения экспорта российского газа на восток, а также о перспективах развития сотрудничества в газовой сфере с Казахстаном для дальнейшего экспорта российского газа в страны Азии:

Сергей Лавров: «С Казахстаном и другими нашими союзниками очень тесный практический диалог и про совместные проекты в этой сфере.

Что касается Узбекистана, то в Узбекистане есть дефицит природного газа и мы договариваемся – на уровне Президентов был ряд контактов – Президентов России, Казахстана, Узбекистана – о том, чтобы транзитную систему Казахстана использовать для удовлетворения потребностей Узбекистана.

Это потребует некоторых технических работ на земле. Но это вполне реализуемо, причем не займет длительное время.

Кстати, когда говорят об энергетической политике часто упоминают проблему газификации самой производящей газ страны. У нас еще далеко не все решено в этой сфере, но есть соответствующие планы.

В Казахстане тоже проблема газификации на севере и на востоке стоит достаточно серьезно, поэтому при развитии дальнейшего сотрудничества, при согласовании планов, всё это учитывается в полной мере, потому что Евразийский Экономический Союз, ближайшие соседи ЕАЭС для нас являются приоритетными.

И конечно у нас своя транспортная система для экспорта газа в Китайскую Народную Республику. Мы никому не создаем проблем, потому что потребности Китая таковы, что никто не останется в накладе, никто не будет выключен из игры – ни Казахстан, ни Туркменистан, ни какая-то другая страна.

Так что здесь в рамках сотрудничества России и Центральной Азии в энергетической сфере есть полное понимание и есть целая серия конкретных проектов, которые очень перспективны, долгоиграющие. Они будут обеспечивать устойчивость наших экономик».

Ранее, российские и региональные сми сообщили со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева о том, что РК обсуждает вопрос транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 до 10 млрд кубометров м год. Предположительно, российский газ поступит в Узбекистан уже в октябре.

Между тем, Туркменистан недавно выразил официальную позицию относительно идеи создания газовых союзов и альянсов, активность которых может в будущем затрагивать законные интересы страны как участника крупных энергетических проектов, эффективно функционирующих в течение ряда лет. ///nCa, 1 сентября 2023 г.

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