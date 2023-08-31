Казахстан и Россия заключили углеводородные сделки на сумму 8 млрд.долл.США



Казахстан заключил с Россией контракты на разведку сложных углеводородных месторождений общей стоимостью более 8 млрд.долл.США. Об этом сообщил Нефтегазовый совет Казахстана со ссылкой на министра энергетики страны Алмасадам Саткалиева.

Один из контрактов заключен между национальным оператором нефтегазовой отрасли Казахстана «КазМунайГаз» и «Лукойлом». Он предусматривает разработку углеводородов на трех месторождениях: Каламкас-море, Хазар и Ауэзов.

Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов классифицируются как сложный морской проект. Они расположены на расстоянии 60 км от берега в Казахстанском секторе Каспийского моря. По данным министерства энергетики Казахстана, извлекаемые запасы трех месторождений оцениваются в 87 млн тонн нефти и 86 млрд куб.м. газа.

Инвестиции в эти проекты на этапе строительства с 2023 по 2029 год оцениваются в $6 миллиардов, сообщает источник.

Кроме того, «КазМунайГаз» и татарстанская компания «Татнефть» подписали образцовый контракт на разведку углеводородов на участке Каратон-подсолевой, на Каспийском побережье Казахстана. Инвестиции в этот проект оцениваются в $2 миллиарда. ///nCa, 31 августа 2023 г.