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Первый грузовой поезд из Китая в Узбекистан отправился по новому маршруту

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Из города Чжанцзякоу провинции Хубэй на севере Китая, который был местом проведения зимних Олимпийских игр-2022, во вторник, 29 августа, отправился первый поезд в рамках железнодорожных маршрутов международных грузоперевозок Китай-Европа/Центральная Азия, сообщает агентство Синьхуа.

Состав, груженный автозапчастями, бытовой техникой и текстилем, пересечет китайско-казахстанскую границу в Хоргосе и прибудет в Ташкент через 15 дней, сообщили в пекинском филиале корпорации “Китайские железные дороги”.

Располагаясь по соседству с Пекином, провинцией Шаньси и автономным районом Внутренняя Монголия, Чжанцзякоу является важным грузовым транспортным узлом.

По мнению экспертов, открытие железнодорожного сообщения имеет большое значение для развития грузовых перевозок в этом районе и формирования логистического узла для мультимодальных перевозок.

Накануне северо-западная провинция КНР Ганьсу установила авиасообщения с Центральной Азией с запуском грузовых рейсов в Алматы, Казахстан. ///nCa, 30 августа 2023 г.

 

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