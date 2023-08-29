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Китайская провинция Ганьсу налаживает авиасообщения с Центральной Азией

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Партия груза – автомобильные запчасти и свежесрезанные цветы общим весом 16 тонн – отправлена в понедельник 28 августа ​​из международного аэропорта Ланьчжоу Чжунчуань в провинции Ганьсу в Алматы в Казахстане, что ознаменовало открытие первого авиасообщения между этой северо-западной провинцией КНР и Центральной Азией, передает Синьхуа.

С запуском нового грузового маршрута операционная стабильность рейсов между Ганьсу и Центральной Азией может улучшиться, считает Чэнь Минъюань, исполнительный директор Gansu Port Logistics Co., Ltd.

По его словам, Алматы будет использоваться в качестве центра распределения товаров для дальнейшего расширения масштабов внешней торговли.

«Открытие этого маршрута дает Ганьсу возможность еще больше расширить торговлю со странами Центральной Азии и участвовать в развитии «Пояса и пути», – прокомментировал сотрудник таможни в международном аэропорту Ланьчжоу Чжунчуань Фэн Лицзе.

Ранее сообщалось, что за январь-апрель текущего года товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии составил 24,62 млрд долл. США, что на 37,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. ///nCa, 29 августа 2023 г.

 

 

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