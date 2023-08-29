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В Бишкеке представлен опыт Туркменистана по внедрению гендерной политики в таможенных органах

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С 22 по 24 августа 2023 года в городе Бишкек, Кыргызстан, проходил Региональный тренинг по вопросам актуализации гендерных аспектов для членов групп портового контроля и групп контроля за авиагрузами таможенных служб стран Центральной Азии.

Участниками тренинга были сотрудницы и сотрудники таможенных и иных компетентных органов Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Пакистана, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

В ходе мероприятия делегация Государственной таможенной службы Туркменистана поделилась опытом Туркменистана по внедрению гендерной политики в таможенных органах.

Как заявила туркменская делегация, в Туркменистана профессия таможенника давно перестала быть исключительно мужской.

Женщины, проходящие службу в таможенных органах, плечом к плечу с мужчинами выполняют возложенные на них обязанности: препятствуют нелегальному товарообороту, администрируют таможенные платежи, ведут таможенную статистику, осваивают передовые таможенные технологии.

Многие из них успешно проходят службу на руководящих должностях.

Десятки женщин на службе награждены медалями различных степеней, отмечены благодарностями и грамотами руководства Государственной таможенной службы.

«Среди женщин-таможенниц есть участницы и призёры национальных спортивных чемпионатов и соревнований международного уровня», – отметила выступившая представительница делегации ГТСТ.

Учебный тренинг был организован при инициативе Управления ООН по наркотикам и преступности и коллективной поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Всемирной таможенной организации и Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками.

Главная цель этого мероприятия – создание платформы для диалога и сотрудничества женщин в таможенных структурах региона. ///nCa, 29 августа 2023 г.

 

#Туркменистан, #гендерная_политика, #Государственная_Таможенная_Служба_Туркменистана

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