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Туркменистан и Узбекистан заключат новый договор на поставки туркменского газа

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Туркменистан и Узбекистан договорились заключить новый договор о поставках туркменского природного газа в Узбекистан. Соответствующая договоренность была достигнута в Ашхабаде на встрече между вице-премьером Туркменистана Батыром Амановым, курирующим топливно-энергетический комплекс с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.

В ходе переговоров, состоявшихся в четверг, 24 августа, стороны рассмотрели вопросы расширения туркмено-узбекского партнерства, где важное место занимает взаимодействие в топливно-энергетической сфере, передает TDH.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации ранее достигнутых на различных уровнях соглашений и договоренностей, в частности в сфере энергетики.

В этой связи, особое внимание было уделено выполнению задач, поставленных в ходе трехстороннего саммита глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана в этом году.

Также особое внимание было уделено вопросам активизации создания многовариантной системы поставок туркменских энергоресурсов в зарубежные страны, и в первую очередь в соседние государства.

Стороны отметили, что происходящие в двух государствах преобразования, а также богатый ресурсный, колоссальный экономический и экспортный потенциал создают возможности для укрепления эффективного сотрудничества в различных областях.

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В этот же день делегация Узбекистана встретилась с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырадом Аннамаммедовым, курирующим строительно-промышленный комплекс.

На переговорах было отмечено, что большое внимание в двусторонних отношениях придается вопросам развития партнерства в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, а также в области взаимодействия бизнес-сообществ двух государств.

Также стороны подчеркнули актуальность реализации двусторонних, широкомасштабных проектов, в том числе строительстве линии электропередач. ///nCa, 25 августа 2023 г.

 

 

#Туркмено-узбекские_отношения, #Туркменистан, #газ, #Узбекистан

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