В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась торжественная конференция, посвященная 30-летию вступления Туркменистана в ЮНЕСКО

17 августа 2023 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная конференция, посвященная 30-летию вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Праздник начался со знакомства с выставкой, приуроченной к 30-летию вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Затем состоялась торжественная конференция «Туркменистан – ЮНЕСКО: сотрудничество во имя процветания». В работе конференции приняли участие представители профильных Комитетов Меджлиса Туркменистана, министерств и ведомств страны, руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, а также представители общественных организаций и средств массовой информации страны.

Конференцию открыл ректор Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Джумамырат Гурбангельдыев.

Затем слово было предоставлено Заместителю Председателя Кабинета Министров, Министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

В начале своего выступления Р.Мередов поздравил участников конференции с юбилейной датой – 30-летием членства Туркменистана в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и подчеркнул, что развитие сотрудничества с ЮНЕСКО является одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Президента Туркменистана.

Также было отмечено, что на протяжении тридцати лет Туркменистан является активным участником глобальных усилий по сохранению культурного наследия, развитию образования, научного прогресса, утверждению принципов мира и взаимопонимания между народами. Туркменистан принимает активное участие в деятельности, по защите, сохранению и популяризации культурного и природного наследия.

В ходе мероприятия также выступили Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Временный поверенный в делах Центра ОБСЕ в Ашхабаде Руне Кастберг, Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустемова, Министр образования Туркменистана Г.Атаева.

Также свои видеообращения направили первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО, Исполнительного секретаря Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Владимир Рябинин, Директор Кластерного офиа ЮНЕСКО в Тегеране Голда Эль-Хури и Директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжан.

Выступавшие в ходе конференции отметили что в результате успешного продолжения Президентом Сердаром Бердымухамедовым благородных начинаний, инициированных Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым в Туркменистане особое значение придаётся последовательному расширению взаимодействия со специализированными структурами ООН, в частности, с ЮНЕСКО – организацией по вопросам образования, науки и культуры. Констатировалось, что Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО осуществляет эффективную работу в данном направлении.

В качестве наглядного примера этой деятельности было отмечено, что в минувшем году Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по инициативе Туркменистана был дополнен такими видами нематериального наследия, как «Туркменское искусство вышивки», «Шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества» и «Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди».

Было констатировано, что за период сотрудничества Туркменистан присоединился к 13 основополагающим международным документам ЮНЕСКО, в числе которых следует выделить «Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия». Следуя базовым принципам этой Конвенции к настоящему времени на территории Туркменистана выявлены и зарегистрированы более 1000 памятников истории и культуры. В числе первых объектов 3 памятника общечеловеческого значения такие как «Древний Мерв», «Куня-Ургенч» и «Парфянские крепости Ниса» были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 г., 2005 г. и 2007 г.

В рамках «Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия», 8 нематериальных культурных ценностей, выдвинутые Туркменистаном были включены в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Затем было принято Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову от имени участников конференции «Туркменистан – ЮНЕСКО: сотрудничество во имя процветания», в котором подчеркивается, что выдвигае­мые нашим государством прогрессивные инициативы, нацеленные на обеспечение бережного сохранения и популяризацию историко-культурных памятников страны, а также на активизацию сотрудничества с ЮНЕСКО, обрели широкую поддержку со стороны Сообщества Наций. Всё это – наглядное свидетельство триумфа культурной и научной дипломатии Президента Сердара Бердымухамедова во имя торжества высоких идеалов туркменского народа и человеческой цивилизации в целом. ///МИД Туркменистана, 17 августа 2023 г. (источник фото – TDH, МИД Туркменистана, ИМО МИД Туркменистана)

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