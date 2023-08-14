Кыргызстан увеличит импорт электроэнергии из Туркменистана в следующем году – в дальнесрочной перспективе Кыргызстан нацелен стать экспортером электроэнергии

В 2024 году Кыргызстан планирует импортировать из Туркменистана 1,7 млрд.кВт/ч электроэнергии. Об этом в интервью агентству РИА «Новости» сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

По его словам, в настоящее время Кыргызстан закупает электроэнергию из Туркменистана и России.

«”ИнтерРАО” (Россия), как мы планируем, до конца года нам поставит около 1,5 миллиардов кВт/ч. И 1,6 миллиарда – из Туркменистана. На следующий год из Туркменистана 1,7 миллиарда планируем импортировать», – отметил министр.

С 1 августа в Кыргызстане действует режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Как рассказал Ибраев, кризисная ситуация обусловлена нехваткой генерирующих мощностей.

«Если посчитать, то каждый год идет рост потребления электроэнергии. Если в 2022 году было около 16 миллиардов кВт/ч, то в этом году будет уже 17,3 миллиарда. Экономика растет, значит, и потребление электроэнергии увеличивается», – пояснил министр.

«К следующему году будет необходимо уже 17,55 миллиарда кВт/ч. К 2025 – 17,8 миллиарда. Это с каждым годом будет увеличиваться», – добавил он.

Как Кыргызстан решает проблему энергодефицита?

Страна надеется до 2026 году решить проблему недостающих энергомощностей, а к 2030 году – превратиться из импортера в экспортера электроэнергии. Какие для этого реализуются проекты? Согласно сообщению министра энергетики Ибраева, Кыргызстан планирует построить ряд новых электростанций в ближайшие годы, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Одним из самых важных проектов является строительство Камбаратинской ГЭС-2, что даст дополнительно 150 МВт.

Другим важным проектом является реконструкция Токтогульской ГЭС, в результате чего будет обеспечено 120 МВт электроэнергии.

Кроме того, в Кыргызстане в различных регионах планируется построить ряд малых ГЭС. Эти ГЭС будут иметь мощность 90-100 МВт.

Согласно планам, к 2026 году потребление и выработка электроэнергии в страны должны сравняться.

К 2030 году производство должно составить 27 миллиардов кВт/ч при потреблении около 20 миллиардов. То есть 7 миллиардов кВт/ч будут доступны на экспорт.

К 2035 году генерация электроэнергии достигнет 40 миллиардов при потреблении в 25 миллиардов кВт/ч. ///nCa, 14 августа 2023 г.

#Кыргызстан, #Туркменистан, #туркменская_электроэнергия, #экспорт_туркменской_электроэнергии_в_Кыргызстан, #производство_электроэнергии_в_Кыргызстане, #потребление_электроэнергии_в_Кыргызстане