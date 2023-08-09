Офис постоянного координатора ООН в Туркменистане усиливает фокус на ЦУР в преддверии саммита в Нью-Йорке

ЦУР (Цели устойчивого развития) подобны твердым островам в этой растущей турбулентности вокруг нас. Мир не может надеяться выйти невредимым без добросовестной приверженности реализации ЦУР.

Саммит по ЦУР запланирован на сентябрь 2023 года во время 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи.

Согласно сообщению для СМИ, распространенному офисом постоянного координатора ООН в Туркменистане (RCO), мероприятие будет частью недели высокого уровня, посвященной устойчивому развитию, которая также включает в себя такие важные мероприятия, как Саммит “Климатические амбиции”, “Финансирование развития”, подготовительное совещание министров к Саммиту будущего и ключевые совещания по вопросам здравоохранения.

Саммит по ЦУР, созванный Председателем Генеральной Ассамблеи, ознаменует середину пути к достижению глобальных целей устойчивого развития к 2030 году.

На саммите будет принята ориентированная на конкретные действия Политическая декларация, которая отразит стремление государств реализовать План по спасению людей и планеты. С этой целью Генеральный секретарь ООН призывает страны выполнять глобальные обязательства по достижению ЦУР, в том числе посредством стимулирования достижения ЦУР (SDG Stimulus) путем значительного увеличения финансирования и других мер, таких как облегчение долгового бремени.

За саммитом по ЦУР также последует Саммит Будущего в 2024 году, который будет основан на итогах Саммита по ЦУР и ускорит реализацию Повестки дня на период до 2030 года.

В этой связи ожидается, что система ООН, включая подразделения Группа Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ГООНУР) на корпоративном уровне, мобилизует поддержку государств-членов, частного сектора, гражданского общества и других организаций в отношении ряда отобранных высокорезультативных инициатив. Эти инициативы будут находиться в центре внимания Саммита и будут иметь решающее значение для сохранения импульса от Саммита по ЦУР до 2030 года.

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Система ООН в Туркменистане всегда плодотворно и всесторонне взаимодействовала с правительством и частным сектором Туркменистана, частными организациями и НПО, а также средствами массовой информации и социальными сетями в целях достижения национальных целей развития, включая ЦУР.

RCO (Офис постоянного координатора ООН в Туркменистане) играет ключевую роль в синхронизации и гармонизации взаимодействия между системой ООН и всеми заинтересованными сторонами в Туркменистане. В своей работе они никогда не упускают из виду цели устойчивого развития.

RCO продолжает повышать осведомленность о целях и задачах Саммита по ЦУР, освещая в средствах массовой информации процессы, ведущие к предстоящему саммиту по ЦУР, а также через консультации с национальными партнерами, которые примут участие в саммите с 18 по 19 сентября 2023 года.

Эти усилия набирают обороты. В преддверии саммита RCO сосредоточит свое внимание на следующих направлениях:

Консультации с национальными партнерами по текущим усилиям по реализации ЦУР с указанием областей прогресса и существующих областей;

Определение приоритетных областей для ускорения достижения ЦУР и инвестирования в них, обсуждение и внедрение конкретных ориентиров и показателей успеха в этих областях;

Обсуждение вопроса о том, какие обязательства страна могла бы взять на себя к 2030 году для достижения целей устойчивого развития;

Выставка в зале ООН, которая ознаменует обратный отсчет до саммита. /// nCa, 9 августа 2023 г.

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