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В Туркменистане состоится чемпионат мира по курашу

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В Туркменистане пройдет чемпионат мира по курашу. Турнир состоится в Ашхабаде 23-28 ноября 2023 года.

Кураш – один из древнейших народных стилей борьбы, известных человечеству.

В Центральной Азии техника, традиции, правила и философия борьбы Кураш передавались устно из поколения в поколение, от отцов к детям. Первая попытка собрать воедино и обобщить эти знания была предпринята в 1990 году.

С 1998 года Конфедерации кураш официально открыты на 5 континентах (в Африке, Америке, Европе, Азии и Океании), а также создано 136 национальных федераций кураш.

В 2003 году кураш был признан азиатским видом спорта и официально включен во все континентальные игры, проходившие на Азиатском континенте. Это позволило включить соревнования по курашу в программу летних Азиатских игр, Азиатских игр в закрытых помещениях, Азиатских пляжных игр и Азиатских игр по боевым искусствам. /// nCa, 1 августа 2023 г. [на основе материалов Euronews]

 

#Туркменистан, #кураш, #Чемпионат_мира_по_курашу

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