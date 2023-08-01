Китай был крупнейшим экономическим чудом в мире, и так будет снова

Дэвид П. Голдман, заместитель редактора Asia Times, научный сотрудник Клермонтского института

По данным Всемирного банка, реальный ВВП Китая на душу населения вырос с 404 долларов в 1979 году — в год, когда Дэн Сяопин открыл экономику для частного предпринимательства, — до 11 560 долларов в 2022 году в постоянных долларах США 2015 года. С 2001 года этот показатель подскочил в пять раз. Напротив, реальный ВВП Индии на душу населения вырос с 373 долларов в 1979 году до всего лишь 2085 долларов в 2022 году. Для сравнения, вы можете увидеть, какой успешной была история Китая, уникальная по своей экономической активности.

Это не значит, что траектория Дэна все еще действует. Экономика Дэн Сяопина, которая превратила фермеров, ведущих натуральное хозяйство, в полуквалифицированных промышленных рабочих, несомненно, достигла своего пика. Масштабная миграция из страны в город замедляется, и численность рабочей силы в Китае медленно сокращается.

Но Китай строит новую цифровую экономику, основанную на искусственном интеллекте и высокоскоростной широкополосной связи, с 2,3 миллионами из 3 миллионов базовых станций 5G в мире, при этом скорость загрузки вдвое превышает нашу. В Китае есть автоматизированные порты, которые могут разгрузить контейнеровоз за 45 минут, а не за 48 часов, как требуется в нашем порту Лонг-Бич. Это также автоматизированные шахты, где ни один рабочий не уходит под землю, фабрики, управляемые искусственным интеллектом, и склады, на которых роботы выполняют сортировку и упаковку.

Почти две трети граждан Китая имеют образование за пределами средней школы, по сравнению всего с 3 % в 1979 году. Китай выпускает больше инженеров, чем весь остальной мир вместе взятый, и китайские университеты преподают по мировым стандартам.

Китай также расширил свое экономическое влияние на развивающиеся страны. В настоящее время КНР экспортирует больше на Глобальный Юг, чем на развитые рынки, удвоив свой экспорт в АСЕАН и утроив свой экспорт в Центральную Азию после 2020 года. Китай строит широкополосную связь, железные дороги и порты от Африки до Южной Америки, создавая постоянный рынок для своего экспорта.

Безусловно, новая цифровая экономика Китая только зарождается, и многое может пойти не так. Но кое-что идет как надо. Китай обогнал Японию как крупнейшего в мире экспортера автомобилей в этом году, отчасти благодаря мегазаводу Tesla в Шанхае. В настоящее время Китай производит эквивалент Model T в виде электромобилей стоимостью 10 000 долларов.

Демографические предсказатели конца света просто ошибаются. Сокращение рабочей силы не обязательно означает упадок экономики. Южная Корея увеличила промышленное производство в пять раз в период с 1990 по 2010 год, в то время как численность рабочей силы на ее фабриках сократилась на пятую часть. Страна продвинулась вверх по цепочке создания добавленной стоимости, производя высококачественную электронику, автомобили и компьютерные чипы. Высшее образование превратило Южную Корею из страны с дешевой рабочей силой в конкурента в области высоких технологий.

Китай идет по тому же пути. В 1994 году, незадолго до взлета “азиатских тигров”, нобелевский лауреат Пол Кругман высмеял “миф об азиатском чуде”, заявив, что “тигры” исчерпали свои запасы дешевой рабочей силы. Он пропустил грядущий скачок производительности, точно так же, как это делают сегодня эксперты по “пику Китая”.

Китай полон решимости возглавить Четвертую промышленную революцию. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei утверждает, что у него есть 6000 контрактов на строительство корпоративных сетей 5G для поддержки заводских приложений искусственного интеллекта, о чем я сообщал в мартовском комментарии для Newsweek. Huawei предлагает облачную систему искусственного интеллекта, позволяющую фирмам создавать свои собственные приложения. В настоящее время Китай является крупнейшим в мире рынком сбыта промышленных роботов.

Если то, что мы уже наблюдали в секторе электромобилей, произойдет и в других отраслях экономики, Китай получит непреодолимое лидерство в промышленности. Технический контроль США не окажет большого влияния. Промышленные приложения искусственного интеллекта достаточно хорошо работают на старых чипах, которые Китай производит у себя дома. Без доступа к новейшим чипам Huawei не сможет продать конкурентоспособный смартфон 5G, но приложения компании с искусственным интеллектом могут управлять фабриками, портами и шахтами.

Безусловно, Китай допускал оплошности. Прошлогодние карантины из-за COVID в китайских городах были грубой ошибкой, которая продолжает снижать потребительские расходы. Давление Пекина в отношении ведущих технологических компаний Китая привели к отставанию фондового рынка Китая от остального мира и повышению стоимости капитала для развивающихся технологических компаний Китая. Университеты Китая выпускают специалистов по STEM быстрее, чем технологический сектор может их нанять, а безработица среди молодежи достигает рекордных 21 процента. В долгосрочной перспективе это проблема высшего общества. В краткосрочной перспективе, ситуация будет болезненной.

Однако прогнозы о неминуемом крахе Китая сейчас столь же ошибочны, как и 20 лет назад. Соотношение долга Китая к ВВП составляет 3:1, что немного выше, чем соотношение 2,5:1 в Америке, но намного ниже, чем 4:1 в Японии. Правительство Китая занимает деньги на 10 лет под 2,6 процента, по сравнению с 4,1 процента для США. Местные органы власти Китая имеют долг в размере около 5 триллионов юаней, но за ним стоят активы почти на 30 триллионов долларов.

Мы не можем позволить себе снова неправильно истолковать историю с Китаем. Китай может преуспеть или потерпеть неудачу в своей высокотехнологичной трансформации, но ждать краха Китая – это не политика. Нам нужна экстренная программа восстановления промышленности и восстановления нашего технологического превосходства в масштабах “Лунного выстрела” Джона Кеннеди или Стратегической оборонной инициативы Рейгана.

/// Newsweek, 31 июля 2023 года, Дэвид П. Голдман – заместитель редактора Asia Times и вашингтонский научный сотрудник Клермонтского института. Ранее он возглавлял глобальный отдел долговых исследований в Bank of America.

#Китай, #китайское_чудо, #Дэвид_П_Голдман