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Состоялись консульские переговоры между Туркменистаном и Узбекистаном

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Раунд консульских переговоров между Туркменистаном и Узбекистаном состоялся 27 июля 2023 года, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.

Переговоры состоялись в Ташкенте с участием сотрудников консульских служб и правоохранительных органов обеих сторон.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по консульским вопросам, в том числе в сфере защиты прав и интересов граждан. Они рассмотрели предложения по обмену опытом в консульской, правовой и правоохранительной сферах, а также по реализации совместных проектов и инициатив в этом направлении, говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

По итогам переговоров стороны подписали Протокол, регламентирующий реализацию соглашений. /// nCa, 27 июля 2023 г.

 

#Туркменистан, #Узбекистан, #Ташкент,

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