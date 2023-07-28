Состоялись консульские переговоры между Туркменистаном и Узбекистаном

Раунд консульских переговоров между Туркменистаном и Узбекистаном состоялся 27 июля 2023 года, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.

Переговоры состоялись в Ташкенте с участием сотрудников консульских служб и правоохранительных органов обеих сторон.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по консульским вопросам, в том числе в сфере защиты прав и интересов граждан. Они рассмотрели предложения по обмену опытом в консульской, правовой и правоохранительной сферах, а также по реализации совместных проектов и инициатив в этом направлении, говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

По итогам переговоров стороны подписали Протокол, регламентирующий реализацию соглашений. /// nCa, 27 июля 2023 г.

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