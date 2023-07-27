ЮНЕСКО призывает к немедленному запрету смартфонов в школах

В недавно опубликованном докладе ЮНЕСКО содержится призыв запретить использование смартфонов в школах по всему миру.

В докладе предостерегается от чрезмерного использования таких технологий, как смартфоны и компьютеры, в образовании, утверждая, что преимущества, которые они приносят, исчезают при чрезмерном использовании или применении без руководства учителя.

Некоторые страны уже мыслят в том же русле. Франция ввела эту превентивную меру в 2018 году. В Италии учителя забирают смартфоны у учеников в начале учебного дня. Финляндия и Нидерланды собираются ввести запрет в 2024 году.

В пресс-релизе ЮНЕСКО, опубликованном 27 июля 2023 года, говорится: «Цифровая революция таит в себе безграничные возможности, но, как и в случае с регулированием ее в обществе, необходимо уделять внимание и тому, как она используется в образовании. Ее использование должно быть направлено на улучшение качества обучения и благополучия учащихся и учителей, а не во вред им. Необходимо учитывать потребности учащихся и поддерживать учителей. Онлайн-общение не может заменить человеческое взаимодействие».

Отчет о глобальном мониторинге образования, 2023: технологии в образовании: инструмент на чьих условиях?

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723

Стоит ознакомиться с этим отчетом, поскольку он охватывает ряд смежных областей, таких как оценка интеллектуальных технологий в образовательных учреждениях, риск неравномерного распределения знаний в обществе, вопросы масштабируемости технологических решений и их устойчивости с точки зрения затрат и переменных факторов. /// nCa, 27 июля 2023 г.

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