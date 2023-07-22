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Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма опубликовала отчет о взаимной оценке Туркменистана

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Туркменистан имеет сильную законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и продемонстрировал значительный уровень эффективности в вопросах осуществления национальной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения). Такие выводы содержатся в отчете, посвященном ситуации в области противодействия отмыванию денег, подготовленном Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В Туркменистане выстроена эффективная система предупреждения и пресечения фактов ФТ, а также имеются необходимые правовые и институциональные механизмы для осуществления международного сотрудничества, подчеркивается в докладе.

В стране имеется нормативно-правовая база и в целом обученный персонал компетентных органов для выявления и расследования фактов ФТ. В стране не зафиксировано каких-либо преступлений террористической направленности, включая ФТ. Деятельность по противодействию ФТ в основном направлена на предотвращение и профилактику указанного деяния.

Власти Туркменистана в значительной степени интегрировали вопросы противодействия ФТ в национальные антитеррористические стратегии и осуществляют превентивные меры в поддержку контртеррористической политике.

Отчет о взаимной оценки Туркменистана прошел процедуру качества и соответствия в глобальной сети ФАТФ и опубликован на сайте ЕАГ:

https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/4%20MER%20Turkmenistan_clean_rus.pdf

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.///nCa, 22 июля 2023 г.

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