Представитель султана Омана приветствует связи между ССАГПЗ и Центральной Азией, призывает к большим достижениям

Специальный представитель Султана Омана, заместитель Премьер-министра Султаната Оман шейх Асад бин Тарик аль-Саид выразил свою признательность Саудовской Аравии за проведение саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и стран Центральной Азии.

Выступая с речью на саммите ССАГПЗ-Центральная Азия, который открылся в Джидде, Аль Саид передал приветствия султана Омана Хайтама бин Тарика и его искренние пожелания успеха саммиту.

Аль Саид выразил надежду, что саммит станет новым стартом для укрепления отношений между ССАГПЗ и Центральной Азией, опираясь на огромные возможности и природные ресурсы двух регионов, укрепляющих сотрудничество во всех областях, особенно в экономике, инвестициях и торговле.

Он высоко оценил рост отношений между ССАГПЗ и Центральной Азией и их стремление достичь большего прогресса в этом направлении на следующем этапе реализации двусторонних соглашений и совместного плана действий по стратегическому диалогу и сотрудничеству на период 2023-2027 гг.

Аль Саид отметил, что общие интересы и взаимные озабоченности государств – членов ССАГПЗ и стран Центральной Азии требуют большей координации на международном уровне для поддержки усилий по укреплению международного мира, безопасности и стабильности. ///Saudi Press Agency, 19 июля 2023 г.