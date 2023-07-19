Туркменистан: «Каждому ребенку — все права»: Аппарат Омбудсмена, Министерство образования, ЮНИСЕФ и УВКПЧ продолжают повышать осведомленность о правах детей в летних лагерях

Это третий год совместной инициативы Аппарата Омбудсмена Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, ЮНИСЕФ и Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКПЧ) в повышении осведомленности детей со всей страны о правах человека, правах ребенка и правах лиц с инвалидностью. Мероприятия, которые уже стали традицией, проводились в летних лагерях, где дети со всего Туркменистана насладились серией интерактивных занятий и игр.

Примечательно, что в этом году УВКПЧ РОЦА поддерживает лагеря в рамках кампании «Права человека 75», приуроченной к 75 летию Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). Кампания направлена на расширение знаний об универсальности и неделимости прав человека и расширение возможностей людей, особенно среди молодежи, знать и отстаивать свои права.

Как и в предыдущие годы, помимо получения новых знаний и навыков, дети свободно высказались и поделились своими устремлениями на будущее.

Информационные занятия в основном были направлены на ознакомление детей с положениями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов, а также их основных принципов. В него вошли такие вопросы, как недискриминация, обеспечение наивысших интересов ребенка, здоровье, развитие, участие и инклюзия, а также национальное законодательство в области прав ребенка и лиц с инвалидностью.



«Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Я многое узнала о правах человека, правах ребенка, например, о том, что каждый ребенок имеет право учиться, отдыхать, жить в безопасной среде и многое другое. Больше всего мне понравилось узнать о правах детей с инвалидностью и о том, что все дети равны», – сказала Медине, 10-летняя девочка, присутствовавшая на сессии в летнем лагере «Несил».

В общей сложности все партнеры посетили пять летних лагерей в Геокдере и более 250 детей со всего Туркменистана приняли участие в сессиях, где выразили свое мнение и готовность поделиться своими новыми знаниями с другими детьми.///ЮНИСЕФ Туркменистан, 18 июля 2023 г.