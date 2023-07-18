В штаб-квартире ООН под председательством Туркменистана состоялась встреча по теме устойчивого городского транспорта – презентована модель города Аркадага



17 июля 2023 года в штаб-квартире ООН в рамках Форума высокого уровня по устойчивому развитию Постоянным представительством Туркменистана при ООН было организовано мероприятие на тему «Устойчивый городской транспорт: подготовка к Совещанию высокого уровня Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту и модель города Аркадаг для выполнения ЦУР 11», сообщает МИД Туркменистана.

В мероприятии приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана, заместитель Исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Михал Млинар, заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин, заместитель Генерального директора ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Сюн Цзоу, директор Нью-Йоркского отделения Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Джамиль Ахмад, Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии Игорь Рунов, а также представители Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам и Партнёрства по устойчивому низкоуглеродному транспорту (SLOCAT).

Открывая встречу, Постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева отметила, что странам важно обмениваться опытом, с целью ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Она подчеркнула, что в ближайшее время Туркменистан представит свой второй добровольный национальный обзор, в котором будет освещён его прогресс в достижении ЦУР.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова в своём выступлении подчеркнула, что Ашхабад, продвигая на международной арене инициативы по укреплению транспортной устойчивости, заложил основу многостороннего диалога в данной сфере, посредством соответствующих резолюций Генассамблеи ООН и выступив организатором ряда форумов.

Так, в 2016 году в Туркменистане прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту, а в 2022 году – Министерская транспортная конференция для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Проект нового города Аркадаг направлен, прежде всего, на решение главной задачи социально-экономического развития Туркменистана – повышение благосостояния и жилищных условий населения, продолжила Бяшимова.

Она отметила, что проект «умного» города стал показателем предпринимаемых серьёзных усилий Правительства Туркменистана в области современного градостроительства, внедрения передовых методов и технологий, в сфере общественного здравоохранения и цифровой медицины, достижения экологической устойчивости и снижения воздействия на окружающую среду.

Участники мероприятия выразили готовность и далее сотрудничать с Правительством Туркменистана по реализации этого широкомасштабного проекта в тесном партнёрстве со специализированными учреждениями ООН. В выступлениях также отмечалась значимость, принятой по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 26 ноября Всемирным днём устойчивого транспорта, а также закреплённого этой резолюцией предстоящего в ноябре текущего года Заседания высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи по вопросам устойчивого транспорта.

Было поддержано предложение Туркменистана о проведении совместных встреч Группы друзей устойчивого транспорта, сопредседателем которой является Туркменистан, и Группы друзей ООН-Хабитат с акцентом на укрепление устойчивости городских транспортных систем.

По завершении мероприятия состоялись двусторонние встречи делегации Туркменистана с Исполнительным директором Программы ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф и заместителем Исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрием Марьясиным.

В ходе встреч были обсуждены дальнейшие пути расширения партнёрства, взаимодействия с организациями системы ООН и перспективы реализации совместных инициатив в области транспорта, энергетики, управления водными ресурсами, экологии и развития городов.///nCa, 18 июля 2023 г.

#Туркменистан, #ООН, #город_Аркадаг, #устойчивый_город, #устойчивый_транспорт