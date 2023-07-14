Молодежь и бизнесмены подключаться к обсуждению проблемы сокращения выбросов метана на полях международной конференции и выставки «Нефть и Газ Туркменистана» OGT-2023

28-я Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана” (OGT-2023) пройдут в Ашхабаде 25-27 октября 2023 года. Конференция организована государственными концернами “Туркменгаз”, “Туркменнебит”, Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Государственной корпорацией “Туркменгеология” в партнерстве с Turkmen Forum и базирующейся в Великобритании компанией GaffneyCline.

По данным Оргкомитета Международной конференции и выставки “Нефть и газ 2023”, следующие докладчики подтвердили свое выступление в рамках Международной конференции OGT-2023:

Гай Ленц – генеральный секретарь Международной энергетической хартии

Джон Макгрегор – посол, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Дмитрий Шлапаченко – постоянный координатор ООН в Туркменистане

Манфреди Кальтаджироне – руководитель Международной обсерватории по выбросам метана, ООН

Стефан Жермен – президент GHGSat Inc.

Сандилло Банерджи – руководитель отдела развития международного бизнеса Climate Compass, LLC

Компания “ЮГ-НЕФТЕГАЗ” подтвердила серебряное партнерство Международной конференции и выставки OGT-2023.

Новизной форума OGT-2023 станут следующие параллельные мероприятия:

Предконференционное мероприятие «Цель ООН в области устойчивого развития №7: Доступная и чистая энергия – взгляд молодежи»

Это мероприятие будет посвящено ЦУР №7: доступная и чистая энергия, особенно с точки зрения молодого поколения. Это идеальная платформа для молодых послов ЦУР, студентов и профессионалов, которые смогут поделиться своими соображениями и инновационными идеями о том, как обеспечить устойчивую, чистую и доступную энергию для всех.

Параллельное мероприятие №1. Техническая сессия SPE: Проблемы и возможности добычи в будущем в условиях растущего спроса и снижения выбросов углекислого газа

На этой содержательной технической сессии, организованной в сотрудничестве с Обществом инженеров-нефтяников (SPE), будут рассмотрены значительные проблемы и возможности в области добычи полезных ископаемых, которые лежат на стыке растущего спроса на энергию и необходимости снижения выбросов углекислого газа. Эксперты, профессионалы и лидеры отрасли ознакомятся с техническими аспектами операций по добыче полезных ископаемых в контексте быстро меняющегося энергетического ландшафта.

Параллельное мероприятие №2. На пути к КС 28: Сокращение выбросов метана – взгляд молодежи

Это мероприятие объединит голоса молодежи для обсуждения важнейшей экологической проблемы – сокращения выбросов метана – в преддверии климатического саммита COP 28. Молодые климатические активисты, студенты и начинающие специалисты получат возможность изложить свои взгляды на значимость сокращения выбросов метана в борьбе с изменением климата.

Параллельное мероприятие №3. На пути к КС 28: Сокращение выбросов метана – взгляд туркменских предпринимателей

Это мероприятие предоставит возможность изучить важнейший вопрос сокращения выбросов метана с уникальной точки зрения туркменских предпринимателей, поскольку мы приближаемся к глобальному климатическому саммиту COP 28. В сессии примут участие известные местные бизнесмены, основатели стартапов и новаторы, которые обсудят свой вклад, проблемы и решения в области сокращения выбросов метана в своих соответствующих отраслях.

Кроме того, компании, заинтересованные в выступлении на конференции, могут прислать название своих докладов и информацию о них по этой ссылке.

Крайний срок для очного участия в конференции – 16 октября, для онлайн-участия – 20 октября.

На выставке OGT-2023 EXPO будут представлены стенды многих ведущих международных и национальных энергетических компаний. Регистрация для бронирования стенда уже открыта. Крайний срок бронирования выставочного стенда – 5 октября.

Подробности здесь https://ogt-turkmenistan.com/en

///nCa, 14 июля 2023 г.