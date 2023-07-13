Опыт Туркменистана представлен на Министерской конференции ВОЗ по вопросам окружающей среды и охраны здоровья



Опыт Туркменистана в решении глобальных вопросов окружающей среды и здоровья был представлен на состоявшейся 5–7 июля в Будапеште (Венгрия) под эгидой Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» (ЕПОСЗ) Седьмой Министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья, сообщает Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в газете «Нейтральный Туркменистан».

В качестве её организаторов выступили Европейское региональное бюро ВОЗ, Европейская экономическая комиссия ООН и Программа ООН по окружающей среде.

В состав делегации Туркменистана вошли руководители и представители Кабинета Министров, министерств – здравоохранения и медицинской промышленности, сельского хозяйства и окружающей среды.

В ходе конференции делегация Туркменистана выступила с докладом, в котором представила приоритеты и достижения страны в области охраны здоровья и окружающей среды, борьбы с изменением климата и его последствиями.

Как известно, в Туркменистане в 2019 году принята новая редакция Национальной стратегии по изменению климата, в соответствии с которой реализуется курс на модернизацию всех секторов экономики, включая нефтегазовый, промышленный, аграрный, транспортный и другие. Повсеместно внедряются водосберегающие и энергосберегающие технологии, осуществляются адаптационные меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий.

В соответствии с принятой в 2021 году обновлённой Национальной лесной программой с перспективой её реализации на период 2021–2025 годов в стране ежегодно высаживаются миллионы саженцев деревьев.

По инициативе Туркменистана приняты две Резолюции ГА ООН, в том числе «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». Туркменистан выполнял и продолжает реализовывать ряд предложений по активизации сотрудничества стран региона в целях улучшения экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

Также ведётся работа в рамках утверждённого Постановлением Президента Туркменистана в мае 2022 года определяемого на национальном уровне вклада Туркменистана по Парижскому соглашению по климату, в соответствии с Национальной стратегией по изменению климата для контроля за эффективностью работ по систематическому сокращению объёмов парниковых газов, в основном выбросов метана, возникающих в различных отраслях экономики. С этой целью в стране была создана Межотраслевая комиссия по сокращению выбросов метана.

В рамках Национальной стратегии по изменению климата Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ и Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане в 2020 году разработало и утвердило «Национальный план действий по адаптации здоровья населения Туркменистана к изменению климата и его неблагоприятным последствиям на 2020–2025 годы».

В настоящее время, согласно обязательствам по Парижскому соглашению, в Туркменистане идёт разработка Четвёртого Национального сообщения об изменении климата и Первого двухгодичного сообщения Туркменистана по Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Особый интерес участников Министерской конференции вызвал представленный опыт Туркменистана, который в числе первых стран в Центральной Азии в 2022 году принял и реализует «План действий по предотвращению последствий жары для здоровья населения Туркменистана». Над его созданием в рамках Национального плана действий в целях предотвращения и борьбы с потенциальными угрозами здоровью в результате аномальной жары работали специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке ВОЗ.

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Главным итогом конференции стала политическая Декларация Седьмой Министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья – Будапештская декларация и Дорожная карта по укреплению здоровья людей, обеспечению процветания планеты и достижению устойчивого будущего на 2023–2030 годы.

Декларация призывает к срочным, масштабным мерам по преодолению вызовов для здоровья, связанных с изменением климата, загрязнением окружающей среды, утратой биоразнообразия и деградацией земельных ресурсов, в контексте восстановления после пандемии COVID-19. Декларация также предполагает ряд мер по укреплению потенциала стран для выполнения вытекающих из нее обязательств, в частности – укрепление стратегического руководства, капиталовложения в кадровые ресурсы и развитие знаний и инструментов для практического применения.

Декларация также дает странам возможность запустить партнерства в рамках Европейского процесса “Окружающая среда и здоровье” (ЕПОСЗ). Это новый инструмент ЕПОСЗ, призванный содействовать скорейшей реализации концепции и обязательств, принятых на Министерской конференции. В рамках таких партнерств страны и другие заинтересованные стороны смогут объединять свои усилия для совместной работы в конкретных областях, осуществляя совместные проекты, инициативы по наращиванию потенциала, обучению, проведению семинаров, предоставлению технической помощи, сотрудничеству в области инноваций и научных исследований и распространению соответствующих руководств ВОЗ.

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На полях Министерской конференции делегация Туркменистана провела встречу с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге, в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки Научной конференции медицинских и санитарных ведомств Движения неприсоединения и других стран с привлечением практикующих врачей, учёных, экспертов в городе Ашхабад в этом году. ///nCa, 13 июля 2023 г. (источник фото – ВОЗ)