Постоянное представительство Туркменистана при ООН и Постоянный координатор ООН в Туркменистане проведут параллельное мероприятие по устойчивому городскому транспорту в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2023 года 

Устойчивый городской транспорт: подготовка к Совещанию высокого уровня Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту и модель города Аркадаг для реализации ЦУР 11

Параллельное мероприятие в рамках Политического форума высокого уровня 2023 года

Дата: Понедельник, 17 июля 13:15 – 14:30

Место проведения: Конференц-зал B

Организаторы: Постоянное представительство Туркменистана при ООН и Постоянный координатор ООН в Туркменистане

Повестка дня на период до 2030 года призывает к многосторонним усилиям по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Политические форумы высокого уровня предоставляют прекрасную возможность для обмена опытом, заслуживающим масштабирования и мобилизации поддержки совместных усилий по ускорению реализации ЦУР.

Устойчивая урбанизация и ЦУР 11 служат основными катализаторами достижения более широких целей устойчивого развития. В этом стремлении устойчивость городского транспорта играет ключевую роль, влияя на общий успех наших усилий. Для содействия достижению целей устойчивого развития городского транспорта и в соответствии с резолюцией 77/286 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 мая 2023 года Генассамблея по инициативе Туркменистана созовет Совещание высокого уровня ГА ООН по устойчивому транспорту в ноябре этого года.

На национальном уровне второй добровольный национальный обзор Туркменистана (ВНР) освещает достижения страны в различных областях, включая значительный прогресс в достижении ЦУР 11 и развитии городов.

Недавний проект, осуществленный правительством Туркменистана, – создание с нуля нового умного города Аркадаг – является шагом на пути к достижению ЦУР 11. По просьбе правительства совместная миссия ООН посетила город Аркадаг и оценила его интеллектуальные технологии, способствующие ориентированному на людей управлению и высокому качеству жизни. Инициатива “Умный город Аркадаг” обладает огромным потенциалом для улучшения жизни жителей и снижения воздействия на окружающую среду, а также служит образцом для других городов Туркменистана и всего мира. Это также дает возможность системе ООН сотрудничать с правительством Туркменистана в реализации этого захватывающего проекта.

Сфера охвата и ориентировочные вопросы

Это мероприятие будет посвящено ознакомлению с инновационной моделью, внедренной городом Аркадаг для достижения ЦУР 11 с использованием экологически рациональных, экономически жизнеспособных и устойчивых к стихийным бедствиям решений. Город Аркадаг гордится низкоуглеродистыми транспортными решениями, включая инвестиции в интеллектуальные системы регулирования транспорта и электротранспорт, и может послужить хорошей моделью для подготовки к предстоящему совещанию высокого уровня ГА ООН по устойчивому транспорту в соответствии с резолюцией 77/286 ГА ООН.

Опираясь на информацию правительства и учреждений ООН, участники обсудят:

Каковы факторы успеха участия многих заинтересованных сторон в развитии социально инклюзивной транспортной инфраструктуры?

Какие уроки можно извлечь из эффективного государственно-частного партнерства в области инфраструктуры и предоставления эффективных государственных услуг, в том числе с помощью цифровых технологий/государственных услуг для умных городов (умный транспорт, станции зарядки электромобилей и т.д.).

Каковы наилучшие практики, которые можно масштабировать для продвижения более широких инициатив в области экологически чистого транспорта и ускорения прогресса в достижении ЦУР?

Какую поддержку может оказать система ООН для облегчения и расширения интермодальных транспортных связей?

Как способствовать улучшению координации и сотрудничества в мобилизации финансовой и технической помощи странам? Как можно расширить партнерство ООН-город Аркадаг?

Какие инновационные механизмы финансирования (зеленые облигации, смешанное финансирование, многопартнерские трастовые фонды и т.д.) могут объединить лучшие государственные и частные финансы, чтобы сосредоточить внимание на воздействии на развитие?

Целевая аудитория: Представители государств – членов ООН, участвующие или желающие присоединиться к Группе друзей ООН-Хабитат и Группе друзей устойчивого транспорта; сотрудники ООН; делегаты и т.д. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью-Йорк, 13 июля 2023 г.