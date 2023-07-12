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Государственная библиотека Туркменистана получила в дар книги от Японского фонда

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В рамках проекта «Read Japan Project», который реализуется Японским фондом «The Nippon Foundation» Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана было передано в дар 156 книг, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Книги написаны на английском языке и рассказывают о культуре, истории, экономике, современном и популярном искусстве в Стране восходящего солнца.

В ходе торжественной церемонии вручения книг выступила заместитель министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам Юуми Ёшикава.

Японский дипломат напомнила, что важным событием в истории межгосударственных отношений стал официальный визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан в октябре 2015 года. Что уже более 30 лет с момента установления дипломатических отношений, связывающих Туркменистан и Японию, между странами активно развивается плодотворное разностороннее сотрудничество, в том числе в культурно-гуманитарной сфере и на научно-образовательном направлении.

Она подчеркнула, что в ряде туркменских школ введено изучение японского языка в качестве второго иностранного, а некоторые школы специализированы на его углублённом изучении.

«Представленные книги о Японии охватывают разные сферы, такие как искусство, литература, дипломатические отношения Японии с другими странами», – отмечает Алтын Какаева, заместитель директора Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана.

Она выразила надежду на то, что с помощью этих книг у читателей, в том числе у студентов, будет больше знаний о современной Японии, и в будущем они используют эти книги в своих исследованиях.

В рамках 30-летия со дня установления дипломатического сотрудничества между Японией и Туркменистаном в ноябре прошлого года Посол Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки в передал в дар Международному институту гуманитарных наук и развития 53 книги о Японии. ///nCa, 12 июля 2023 г.

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