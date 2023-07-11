Центральная Азия предлагает огромные возможности для британских экспортеров  – Торговый комиссар Кенан Полео

Центральная Азия – один из самых динамичных и выгодных регионов для британского бизнеса. Этот регион с его быстрорастущей и диверсифицированной экономикой предоставляет огромные возможности для британских экспортеров и играет жизненно важную роль, помогая Великобритании реализовать свои экспортные амбиции. Об этом заявил в интервью агентству «Казинформ» британский комиссар по торговле по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео.

Полео подчеркнул огромный потенциал региона и готовность своей страны поддержать дальнейшую интеграцию Центральной Азии в международную систему.

«Великобритания предлагает опыт мирового класса в таких секторах, как «зеленые» технологии, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, финансовые продукты и услуги, а также образование. Благодаря партнерству с Великобританией компании Центральной Азии могут извлечь выгоду из наших инноваций», – сказал он.

Говоря о правовой базе сотрудничества между Центральной Азией и Великобританией, Полео упомянул Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, которое «обеспечит основу для расширения сотрудничества и возможность обновить подход к торговле с Казахстаном».

Документ будет способствовать дальнейшему развитию торговли между Великобританией и Казахстаном за счет подтверждения правил ВТО и дальнейшей либерализации трансграничной торговли.

Как отметил торгпред, Королевство «заинтересовано в дальнейшем развитии и углублении торговых отношений с Центральной Азией».

«Это начинается с создания благоприятных условий для ведения бизнеса. В качестве недавнего примера можно привести тот факт, что Великобритания решительно поддерживает вступление Узбекистана в ВТО, что дает возможность поощрять основанную на правилах международную торговлю и улучшать деловую среду как для узбекских, так и для британских компаний», – рассказал он.

Отвечая на вопрос, касающийся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, Полео ответил, что данный проект «может помочь повысить устойчивость торговли за счет улучшения связи со всем регионом через Турцию и далее».

«Для Великобритании это возможность не только содействовать инвестициям в инфраструктуру, но и поддержать политическое соглашение по созданию предсказуемого экономического логистического пути для Центральной Азии», – добавил он.

Полный текст интервью здесь: https://www.inform.kz/ru/kompanii-central-noy-azii-mogut-izvlech-vygodu-iz-nashih-innovaciy-torgovyy-komissar-velikobritanii-kenan-poleo_a4087807

///nCa, 11 июля 2023 г.