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ВОЗ и Минздрав Туркменистана провели тренинги для  специалистов ГСЭС в области подготовки к ЧС в пунктах въезда страны

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Страновой офис ВОЗ в Туркменистане совместно с Министерством Здравоохранения и Медицинской Промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) завершил серию каскадных семинаров по контролю и реагированию в случае чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в пунктах въезда Туркменистана.

Двухдневные тренинги прошли в столице Ашхабад и во всех пяти велаятах Туркменистана в течение месяца июнь. В состав участников тренинга вошли специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана (ГСЭС) и представители заинтересованных министерств и ведомств, осуществляющих контроль и реагирование на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в пунктах въезда.

В первой половине сессии участники прошли предварительный тест, который был проведен с целью проверить их уровень знаний. Наряду с этим они ознакомились с целями и задачами тренинга, а также с терминами и определениями, связанными с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в пунктах въезда.

В ходе семинаров специалисты МЗиМПТ представили участникам Национальный план действий по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения в пунктах въезда Туркменистана и проект методического пособия по ПИИК. Кроме того, они ознакомились с методами отслеживания контактов, транспортировкой людей с подозрением на инфекционные заболевания в медицинские учреждения, а также с обращением отходов и их утилизацией в пунктах въезда.

В заключении семинар был направлен на укрепление основных возможностей по ММСП в пунктах въезда Туркменистана и проведению кабинетных симуляционных упражнений по мерам реагирования в случае чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Цель этих симуляционных упражнений заключается в проверке и совершенствовании планов, процедур и систем готовности и реагирования в отношении чрезвычайных ситуаций.///ВОЗ Туркменистан, 7 июля 2023 г.

 

 

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