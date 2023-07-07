В Ашхабаде обсудили вопросы предотвращения распространения наркотиков в регионе Центральной Азии

5 июля 2023 года в Ашхабаде состоялось второе заседание Руководящего комитета Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP) – фаза 7.

В работе заседания принимали участие представители государственных учреждений-бенефициаров стран Центральной Азии, представители делегаций Европейского Союза в странах ЦА, представители ряда европейских институтов и программ по линии ЕС.

Целями встречи являются информирование об ожидаемых результатах и планируемых мероприятиях CADAP-7, а также укрепление взаимопонимания в отношении задач программы, стратегий реализации и результатов.

Руководители делегаций обсудили актуальные вопросы, связанные деятельностью по предотвращению наркотиков в регионе, выделили ключевые достижения в этом направлении. Также участники заседания обменялись мнениями по региональному плану мероприятий на 2023-2024 годы.

6 июля текущего года в рамках заседания Руководящего комитета программы CADAP-7 состоялось дополнительное заседание на тему «Опыт Туркменистана в борьбе с курением и употреблением алкоголя», целью которого является обмен опытом по приоритетным вопросам повестки для создания новых возможностей по охране и улучшению здоровья населения.

Представители министерств и ведомств Туркменистана отметили, что борьба с табакокурением и употреблением алкоголя является одним из приоритетных задач государственной политики. В этом контексте, были отмечены меры и программы в данном направлении, включая популяризацию среди населения, прежде всего, подрастающего поколения принципов здорового образа жизни. ///МИД Туркменистана, 6 июля 2023 г.