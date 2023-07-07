Международный Торговый Центр: Членство в ВТО может способствовать интеграции Центральной Азии

Учитывая, что Узбекистан готов присоединиться к мировой экономике, членство в ВТО также может стать трамплином для региональной интеграции стран Центральной Азии, считают эксперты Международного Торгового Центра, являющегося агентством по техническому сотрудничеству Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации,

Гармонизация торговых правил и процедур поможет укрепить экономическое сотрудничество между пятью странами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Речь об этом шла на Астанинском международном форуме, который состоялся 8-9 июня в Астане, Казахстан.

На параллельной сессии на тему “Центральная Азия в системе многосторонней торговли: аргументы в пользу вступления в ВТО” обсуждалась интеграция между “станами” и то, как это может повысить региональную устойчивость и взаимосвязанность. Сессия была организована совместно Правительством Казахстана, ВТО и МТЦ.

Большая предсказуемость доступа на внешние рынки, которая обеспечивается членством в ВТО, поможет привлечь иностранные компании к инвестированию в регион. Участники дискуссии пояснили, что это также может способствовать передаче технических ноу-хау.

Модератором дискуссии выступила Майка Ошикава, директор отдела присоединения в ВТО.

Два высокопоставленных чиновника из Казахстана и Таджикистана присоединились к дискуссионной группе, чтобы поделиться опытом вступления своих стран в данную организацию.

Посол Жанар Айтжанова является постоянным представителем Казахстана при ВТО. Она была главным переговорщиком страны во время процесса ее присоединения.

Переговорщиком от Таджикистана был Нуриддинзода Ахлиддин, заместитель министра Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Они заверили в поддержке Узбекистан и Туркменистан во процессе их присоединения.

Азизбек Урунов, специальный представитель Президента Узбекистана по вопросам ВТО, является главным переговорщиком страны. К нему присоединился Рахимберди Джепбаров, председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Они поделились обновленной информацией о процессах вступления своих стран в ВТО и подтвердили свою приверженность продвижению к членству в ВТО.

Дарья Карман, младший программный сотрудник МТЦ по упрощению процедур торговли и политике в интересах бизнеса, представила обзор торговых отношений между республиками Центральной Азии.

Торговля между странами ЦА по-прежнему скромная

Она рассказала, что товарооборот между странами Центральной Азии составляет скромные 10% от их общего объема торговли, в то время как на Китай, Европейский союз и Россия приходится львиная доля их товарооборота. Две трети импорта из стран ЦА и 57% их экспорта принадлежит этим трем партнерам.

Большей региональной интеграции может способствовать вступление в ВТО. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан уже являются членами глобального торгового органа. Процесс вступления Туркменистана в ВТО начался, в то время как путь Узбекистана к вступлению в ВТО идет полным ходом. Обоим этим процессам присоединения оказывает содействие МТЦ при финансировании со стороны ЕС.

О проекте

Проект содействия вступлению Узбекистана в ВТО, реализуемый МТЦ, помогает Узбекистану сформулировать свою позицию на переговорах. Он также содействует пересмотру соответствующих законов и политики на предмет соответствия требованиям ВТО, наращивает технический потенциал, с тем чтобы официальные лица могли выполнить требования ВТО, а частный сектор и гражданское общество были больше осведомлены о предстоящем вступлении в ВТО.

Поддержка в наращивании потенциала Туркменистана в рамках переговоров о вступлении в ВТО предоставляется региональной инициативой R4TCA (Ready 4 Trade Central Asia), которая реализуется в пяти странах Центральной Азии, включая Туркменистан.///nCa, 7 июля 2023 г.