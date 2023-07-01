Россия ожидает «взрывной» рост торговли с Туркменистаном по коридору Север-Юг

Товарооборот между Россией и Туркменистаном по международному транспортному коридору “Север – Юг”, в том числе через махачкалинский морской торговый порт, будет стабильно расти и “будет взрывным” в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил в интервью ТАСС торговый представитель РФ в Туркменистане Александр Елизаров.

«Мы ожидаем в ближайшие три-пять лет постоянный рост. В начале он будет взрывной <…>, но мы должны четко понять, каким будет качественное наполнение [товарооборота]”, – сообщил Елизаров после проведенной встречи с правительством Дагестана в Махачкале.

По его словам, страны планируют развивать контейнерные перевозки через махачкалинский морской торговый порт. Перспективной является продукция пищевой промышленности, строительные материалы и генеральные грузы. Сейчас страны обмениваются металлом, древесиной, товарами пищевой и химической промышленности.

Ранее в ходе встречи торгового представителя с правительством Дагестана вице-премьер республики Ризван Газимагомедов сообщил, что товарооборот между странами через регион в прошлом году составил около $200 тыс.

Как указал Газимагомедов, сейчас «задача в рамках международного транспортного коридора “Север – Юг” и “Восток – Запад” <…> создавать с Туркменистаном условия и прийти к пониманию <…>. Перспективу с Туркменистаном имеют контейнерные перевозки и возобновление паромных переправ, железнодорожных и автомобильных».

До конца текущего года ожидается запуск регулярных контейнерных грузоперевозок между портами Туркменбаши и Махачкала. Паромное сообщение между портами Туркменбаши и Махачкалой существовало в 2011-2012 годах.

Как сообщил Елизарову вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, в 2022 году товарооборот между Республикой Дагестан и Туркменистаном по сравнению с 2021 годом вырос на 5%, а импорт – на 80%.

Астрахань-Туркменистан – еще один маршрут для наращивания товарооборота

Между тем, рост торгового трафика по «Северу-Югу» может вырасти также за счет улучшения взаимосвязанности между Туркменистаном и Астраханской областью, которая является одним из важнейших торговых партнеров страны.

«Астраханская область – один из ключевых транспортно-логистических узлов МТК. Через нас проходит его транскаспийский маршрут, по которому Россия выходит на глобальные рынки. Значение МТК особо отметил Президент России Владимир Владимирович Путин на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Он поставил задачу к 2025 году удвоить, а к 2030 – утроить грузопоток через «Север – Юг», – написал в своем Телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Ведем переговоры с Туркменистаном о создании судоходной линии между нашими портами и строительстве в Астраханской области логистического центра», – отметил он.

Бабушкин подчеркнул готовность области «принять дополнительные объёмы грузов из Юго-Восточной и Центральной Азии и обеспечить их транспортировку по МТК».

Международный транспортный коридор «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до Индии, который проходит через Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан. Маршрут обеспечивает оптимальное расстояние и наиболее выгодную стоимость перевозок, востребован для поставок из Ирана, Индии, Бангладеша, Пакистана, Афганистана. ///nCa, 1 июля 2023 г.