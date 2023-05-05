Европейское бюро ВОЗ окажет поддержку Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в подготовке к аккредитации Национального центра по гриппу

1 мая Страновой офис ВОЗ в Туркменистане приветствовал д-ра Наталью Костик, временного советника Европейского бюро ВОЗ по повышению качества лабораторных исследований.

Визит был организован в рамках реализации Двухгодичного Соглашения о сотрудничестве между Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2022-2023 годы, а также в рамках инициативы ВОЗ “Лучшие лаборатории – лучшее здоровье” и проекта по обеспечению готовности к пандемии гриппа (PIP) в Туркменистане.

Визит является 9-й миссией Европейского бюро ВОЗ по оказанию поддержки Минздраву Туркменистана в предоставлении постоянной наставнической поддержки для повышения качества лабораторной деятельности, а также практического внедрения системы менеджмента качества, основанной на стандарте ISO 15189, в Вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и питания, который является Национальным центром по гриппу в стране, признанным ВОЗ.

Основываясь на результатах наставнической поддержки, предоставленной ВОЗ, следующим шагом является проведение аккредитации NIC в соответствии со стандартом ISO 15189, международным стандартом, который определяет требования к системе менеджмента качества, специфичной для медицинских лабораторий.

Мероприятия проходят в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с 1 по 5 мая 2023 года. ///ООН Туркменистан, 3 мая