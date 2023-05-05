Туркменские бизнесмены посетили Румынию

20-26 апреля 2023 года делегация туркменских бизнесменов посетила Румынию. Они приняли участие в нескольких мероприятиях и встречах, сообщает посольство Туркменистана в Румынии.

24 апреля 2023 года туркменская делегация приняла участие в бизнес-форуме, организованном румынской инвестиционной компанией Avangarde Group.

Целью мероприятия являлось содействие развитию малого и среднего бизнеса в Румынии, экспорту-импорту, инвестиционным возможностям регионов страны и предоставление информации о компаниях в этой сфере, а также поиск иностранных партнеров.

25 апреля 2023 года в здании Торгово-промышленной палаты Бухареста состоялось открытие “Дня деловых возможностей Туркменистана”, организованного туркменской дипмиссией совместно с Торгово-промышленной палатой Бухареста.

Мероприятие было нацелено на ознакомление представителей деловых кругов Румынии с инвестиционной привлекательностью национальной экономики Туркменистана для налаживания сотрудничества, а также проведение соответствующей работы по увеличению экспортного потенциала страны.

26 апреля 2023 года туркменская делегация встретилась с представителями Торгово-промышленной палаты региона Прахова и деловых кругов.

Румынская сторона проинформировала гостей из Туркменистана об инвестиционных, экспортно-импортных возможностях провинций, которые они представляют, и о компаниях, работающих в этих областях. Послы и представители посольств, принявшие участие в мероприятии, презентовали экономические отношения между своей страной и Румынией, предоставили информацию об экономическом потенциале своих стран, а также статистическую информацию о торговле с Румынией.

Туркменская сторона, в свою очередь, выступила с презентацией об экономических достижениях Туркменистана, его экспортных возможностях, инвестиционной политике Туркменистана, а также деятельности Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Румынскую сторону особенно заинтересовала информация о химической промышленности, текстильной промышленности, производстве сельскохозяйственных удобрений, продуктов питания, промышленности строительных материалов Туркменистана. Была подчеркнута необходимость активизации отношений между туркменскими и румынскими бизнесменами. Кроме того, участникам были предоставлены раздаточные материалы о туркменских компаниях. ///nCa, 5 мая 2023 г.